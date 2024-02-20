ЮАР назвала действия Израиля в секторе Газа апартеидом

Сектор Газа (Фото: Susana Vera / Reuters)

ЮАР в Международном суде ООН назвала действия Израиля в секторе Газа апартеидом. Об этом заявил посол ЮАР в Нидерландах Вусимузи Мадонсела. В Гааге возобновились слушания по иску ЮАР против Израиля по обвинению в геноциде, прямая трансляция идет на сайте суда.

«Действия Израиля на палестинских территориях представляют собой еще более крайнюю форму апартеида, который ЮАР переживала до 1994 года. Очевидно, что незаконная оккупация Израиля является преступлением апартеида, она неотличима от колониализма. Израильскому апартеиду должен быть положен конец», — заявил Мадонсела.

Посол также отметил, что оккупация Израилем сектора Газа проводится без должной реакции международного сообщества, сообщил телеканал Al Jazeera.

«Оккупация длилась более 50 лет. Она была проведена в нарушение международного права, без сопротивления со стороны международного сообщества. Поэтому мы должны задаться вопросом: когда же закончится многолетняя безнаказанность Израиля?» — заявил Мадонсела.

26 января Международный суд в Гааге вынес вердикт, согласно которому Израиль обязан предотвратить геноцид в секторе Газа. Суд призвал Израиль прекратить действия, которые можно расценить как нарушение Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Суд вынес решение после рассмотрения иска со стороны Южно-Африканской Республики в адрес Израиля.

Вердикт инстанции был промежуточным, в ходе дальнейших слушаний судьи должны были объявить решение по основной части иска ЮАР — происходил ли геноцид жителей палестинского региона в результате действий Израиля.

В ответ на решение суда в Гааге премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна имеет базовое право на самооборону. Обвинения в совершении геноцида в секторе Газа он назвал возмутительными.

ЮАР подала иск в адрес Израиля в суд ООН 29 декабря 2023 года. Израильскую сторону обвинили в нарушении Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него. Южноафриканская сторона попросила суд в Гааге защитить палестинцев от нарушения их прав в соответствии с конвенцией и обеспечить соблюдение обязательств Израиля по данному договору. Предварительные слушания по делу начались 11 января.