Нетаньяху заявил об уничтожении 17 из 24 батальонов ХАМАС

Сектор Газа (Фото: Dylan Martinez / Reuters)

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе операции в секторе Газа ликвидировала 17 из 24 батальонов ХАМАС. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает i24news.

По его словам, большинство оставшихся батальонов ХАМАС находятся в южной части сектора Газа, в том числе в городе Рафах на границе анклава с Египтом. Помимо уничтожения еще семи отрядов ХАМАС в список главных задач армии Израиля входят «операции по зачистке», которые уже проводятся в северной и центральной частях сектора Газа, а также уничтожение сети туннелей, рассказал Нетяньяху.

«Мы не закончим войну, пока не выполним все поставленные цели: уничтожение ХАМАС, возвращение всех похищенных у нас людей и получение гарантий, что Газа больше не будет представлять угрозу для Израиля», — подчеркнул израильский премьер.

Ранее Министерство иностранных дел Катара сообщило, что Израиль и ХАМАС предварительно согласились временно прекратить боевые действия в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Однако позже советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман сказал РБК, что Катар не уведомлял Израиль о возможной сделке по прекращению огня. Военные действия в секторе Газа продолжаются.

Предыдущее и пока единственное перемирие между ЦАХАЛ и ХАМАС продлилось семь дней — с 24 ноября по 1 декабря. Стороны дважды продлевали его свыше первоначально оговоренных четырех дней. За это время палестинские боевики отпустили 100 израильских заложников.