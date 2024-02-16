Буданов назвал плохой ситуацию на фронте для ВСУ

Глава ГУР Украины Буданов: ситуация для ВСУ на фронте плохая, но не критическая

За последние дни в Киеве и США неоднократно сообщали об угрозе потери Авдеевки и тяжелых боях за город. Путин называл авдеевское направление одним из важнейших

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) складывается плохо, но она не критичная, заявил глава ГУР Украины Кирилл Буданов в интервью французской Liberation.

«Плохая (ситуация на фронте. — РБК), но не критическая. Действительно, не хватает снарядов, и на это есть объективные причины. У нас было два года войны высокой интенсивности», — заявил он.

По словам главы разведки, украинская промышленность и западная помощь не успевают покрыть потребности армии.

Ранее в этот день командир оперативно-стратегической группы ВСУ «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что в Авдеевке происходит плановое усиление подразделений и осуществляется «маневр войск» на угрожающих направлениях. По его словам, для военных «подготовлены новые позиции», также «продолжают готовиться мощные укрепления».

Командир 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ (сформирована из бойцов признанного террористическим и запрещенного в России полка «Азов») Андрей Билецкий тогда же заявил, что украинские служащие «вынуждены воевать на 360 градусов против новых и новых бригад, которые вводит противник». Позже замкомандира бригады Родион Кудряшов сообщил, что военные «местами находятся в окружении» в Авдеевке.

Сутками ранее о возможном скором падении Авдеевки сообщал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. Он частично связал эту ситуацию с тем, что у ВСУ заканчиваются снаряды для артиллерии. В тот же день WP со ссылкой на украинских военных написала, что полное отступление ВСУ из Авдеевки — вопрос времени. Разрушенный коксохимический завод (авдеевский коксохим), по сообщению издания, станет, вероятно, последним оплотом украинских сил в городе.

Авдеевка расположена примерно в 10 км к северо-западу от Донецка. К началу 2022 года там жили 31,7 тыс. человек. Издание FT называло город «воротами в Донецк» и отмечало, что потеря Авдеевки помешает ВСУ взять под контроль Донецк, и не даст украинской артиллерии наносить удары по городу. Тяжелые бои за Авдеевку продолжаются с ноября 2023 года.

В конце января президент Владимир Путин заявил, что Авдеевка является одним из важнейших направлений, где идут боевые действия. 15 февраля корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный сообщил, что «на севере Авдеевки уже развевается российский флаг». Ранее сегодня он также сообщил, что «удавка окружения» вокруг города затягивается. «Противник пытается выйти из почти сформированного котла, несет значительные потери», — написал он.