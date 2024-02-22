Медведев назвал Одессу русским городом и призвал «возвращаться домой»

Медведев назвал Одессу русским городом и призвал его «возвращаться домой». Ранее Путин выступал с аналогичными заявлениями, отмечая, что русские и украинцы «в основе своей единый народ».

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Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал Одессу русским городом и призвал ее «возвращаться домой». Такое заявление он озвучил в ходе интервью российским журналистам, фрагмент которого опубликовал в своем телеграм-канале.



«Одесса, возвращайся домой. Мы заждались Одессу в Российской Федерации. Даже в силу истории этого города, того, какие там люди живут, на каком языке говорят, это наш российский, русский город», — сказал Медведев.

Одесса — город в Северном Причерноморье на юго-западе Украины, является административным центром Одесской области. По состоянию на начало 2022 года, численность населения составляла более 1 млн человек. Официальной датой основания города считается 2 сентября 1794 года. Тогда российская императрица Екатерина II подписала указ о расширении Хаджибейской гавани (до переименования в Одессу в 1795 году город назывался Хаджибей) и модернизации порта.

Президент России Владимир Путин также неоднократно называл Одессу русским городом. По его мнению, русские и украинцы «в основе своей единый народ», а нынешние события сравнимы с гражданской войной. Путин отмечал, что Крым и Причерноморье «не имеют отношения к Украине», юго-восток страны «всгда был пророссийским». Он подчеркивал, что Украине передал эти территории Владимир Ленин.

В октябре 2022 года Путин допускал, что Одесса «может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов».

После начала военной операции на Украине в состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области по результатам проведенных там референдумов. Путин подписал соответствующий указ в октябре 2022 года. Украина и западные страны не признали результатов голосования и считают присоединение территорий аннексией. В Москве одним из условий для переговоров называли признание реалий, сложившихся «на земле».

В августе 2022 года действующий тогда мэр Одессы Геннадий Труханов отверг мнение о том, что город настроен пророссийски, но при этом призвал к переговорам с Москвой и выступал против борьбы с памятниками на Украине в условиях боевых действий. В 2023-м его арестовывали по делу о растрате.