В Одессе сообщили о повреждении припортовой и промышленной инфраструктуры
В результате взрывов в Одессе оказалась повреждена припортовая инфраструктура, в городе Измаил Одесской области повреждения получили промышленные объекты, сообщил в телеграм-канале глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
«Повреждено техническое сооружение припортовой инфраструктуры Одессы», — написал он.
Кроме того, по словам Кипера, «изуродованы технические помещения промышленных и сервисных объектов Измаила».
Вечером 9 февраля украинские СМИ писали о взрывах в Одессе. Позднее глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер также просил жителей Измаильского района оставаться в укрытиях.
Взрывы также звучали в Харькове, мэр города Игорь Терехов после этого сообщил о разливе топлива на автозаправочной станции и возгорании более чем десяти частных жилых домов. Как сообщила утром региональная прокуратура, при взрыве был полностью уничтожен объект критической инфраструктуры.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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