В Одессе сообщили об ущербе припортовой и промышленной инфраструктуре от взрывов

В Одессе сообщили о повреждении припортовой и промышленной инфраструктуры

Фото: dsns_telegram / Telegram

В результате взрывов в Одессе оказалась повреждена припортовая инфраструктура, в городе Измаил Одесской области повреждения получили промышленные объекты, сообщил в телеграм-канале глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

«Повреждено техническое сооружение припортовой инфраструктуры Одессы», — написал он.

Кроме того, по словам Кипера, «изуродованы технические помещения промышленных и сервисных объектов Измаила».

Вечером 9 февраля украинские СМИ писали о взрывах в Одессе. Позднее глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер также просил жителей Измаильского района оставаться в укрытиях.

Взрывы также звучали в Харькове, мэр города Игорь Терехов после этого сообщил о разливе топлива на автозаправочной станции и возгорании более чем десяти частных жилых домов. Как сообщила утром региональная прокуратура, при взрыве был полностью уничтожен объект критической инфраструктуры.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.