Мэра Одессы Труханова выпустили из СИЗО под залог в 13 млн гривен

Труханова обвиняют в растрате более 92 млн гривен и покупке здания завода в госсобственность по завышенной цене. Дело рассматривается уже пять лет, накануне Труханова арестовали

Геннадий Труханов (Фото: Нина Ляшонок / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Мэр Одессы Геннадий Труханов вышел из-под ареста. За него внесли залог в размере 13 млн гривен (27,5 млн руб.). Деньги передал депутат одесского горсовета Дмитрий Танцюра, передает «Думская».

Накануне Труханова арестовали по делу о растрате более 92 млн гривен (194,6 млн руб.) при покупке административного здания обанкротившегося завода «Краян». По версии следствия, он и несколько сотрудников одесских городских служб за счет бюджета приобрели помещения завода «Краян» в коммунальную собственность по завышенной цене, присвоив себе часть суммы сделки.

Рассмотрение дела шло с 2018 года. В июле 2019 года суд оправдал всех фигурантов дела о покупке здания бывшего завода «Краян», в том числе Труханова. Однако в феврале 2021 года Высший антикоррупционный суд отменил оправдательный приговор.

В конце апреля суд изменил меру пресечения Труханову с личного поручительства на залог по ходатайству прокурора из-за нарушения обвиняемым обязанности являться в суд. Мэр должен был внести залог в размере 30,8 млн гривен в течение пяти дней. Однако он этого не сделал, поэтому его взяли под стражу.

В августе 2022 года Труханов в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что считает необходимыми переговоры с Россией для урегулирования конфликта: «Необходимо вести переговоры шаг за шагом, постепенно искать компромиссы, избегать конфронтации». Также мэр Одессы выступал против борьбы с памятниками на Украине в условиях боевых действий и заявлял, что при текущем накале эмоций попытки переписать историю могут привести к расколу в обществе.