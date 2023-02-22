Глава разведки Германии Каль описал возможное условие для начала переговоров по Украине

Глава немецкой разведки назвал условие для начала переговоров по Украине

В случае решения задач на поле боя Россия, возможно, захочет «продиктовать мир на своих условиях», считает глава немецкой разведки

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль не видит желания России вести мирные переговоры и считает, что Москва может «продиктовать мир на своих условиях» после получения преимуществ на поле боя. Его слова приводит Speigel.

«Сейчас его [президента России Владимира Путина] цель — найти решение на поле боя и реализовать как можно больше преимуществ, чтобы в какой-то момент, возможно, диктовать мир на своих условиях», — сказал Каль.

Он также выразил мнение, что ход конфликта оказался не таким, как предполагали Россия, Украина и Запад.

Российская военная операция продолжается почти год. Президент Владимир Путин называл ее целью защиту населения Донбасса и предотвращение угрозы со стороны НАТО. По его словам, Запад «развязал войну», которую Россия хочет остановить. После атак Киева на Донбасс, утверждает президент, планировались удары по Крыму и Севастополю.

Кремль и МИД России неоднократно заявляли о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий и на основе «существующей реальности». Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что Киеву надо учитывать появление в составе России новых территорий — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за переговоры на основе предложенной Киевом «формулы мира», которая предусматривает прекращение боевые действий и вывод с украинской территории российских войск. Такие требования министр иностранных дел России Сергей Лавров называл «нереалистичными».

После начала военной операции Запад начал поставлять Украине вооружения, боеприпасы и технику, в январе США, Великобритания и Германия объявили о решении передать Киеву танки западного образца. В Кремле критиковали военную помощь Украине со стороны западных стран и указывали, что это не помешает достичь целей военной операции. Путин подчеркивал, что чем более дальнобойное оружие будет направляться Киеву, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ.