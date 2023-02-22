Глава ГУР Буданов назвал три главных поражения Украины

Глава ГУР Украины Буданов: решающие бои пройдут с середины и до конца весны

Среди главных поражений он назвал потерю Донбасса и Крыма в 2014 году. Переломный момент в конфликте, считает Буданов, настанет весной

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Три главных военных поражения Украины — это потеря Северодонецка, прорыв линии обороны под Волновахой и потеря Донбасса и Крыма в 2014 году, заявил глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в интервью Forbes.

Среди трех главных побед он назвал события под Киевом, Харьковом и Херсоном.

Говоря о своем видении ближайшего будущего конфликта, Буданов сказал, что «с середины и до конца весны будут решающие бои», которые станут «переломным моментом».

По словам Буданова, в случае военного успеха Украины, Киев должен будет создать «зону безопасности вокруг нашей границы». Речь идет о зоне шириной от 40 до 100 км. Она, заявляет Буданов, должна представлять из себя демилитаризованную полосу с постоянным контролем. «Идти ли нам дальше — вопрос не ко мне, а создать зону безопасности вокруг границы — необходимость. Есть много вариантов, как добиться этой цели», — сказал он.

Условием военной победы Украины в конфликте Буданов называет выход на границы 1991 года.

О полном переходе Северодонецка под контроль российских войск Минобороны России сообщило в конце июня 2022 года. В ведомстве заявили, что таким образом была сорвана попытка противника превратить промышленную зону северодонецкого предприятия «Азот» в «упорный очаг сопротивления». Власти Украины тогда сообщали о «вынужденном» отходе войск в новые укрепрайоны.

Прорыв обороны украинских войск под Волновахой произошел в первые дни конфликта. Тогда в Минобороны сообщали, что войска ДНР сумели продвинуться на 25 км уже к вечеру второго дня с момента начала спецоперации.