Ван И предложил России «сверить часы» в «переменчивой ситуации»

Ван И (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Российско-китайские отношения тверды, как скала, и выдержат все испытания, заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И на встрече с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Китайский дипломат находится в Москве с визитом.

В условиях «переменчивой ситуации» в мире Ван И призвал Москву и Пекин «сверить часы» по двусторонней повестке дня и проблематике международных отношений. Дипломат напомнил, что лидеры КНР и России в прошлом году разработали план по дальнейшему развитию российско-китайского сотрудничества.

Патрушев на встрече с Ван И заявил, что отношения России и КНР имеют особое значение на нынешней международной арене. «В условиях развернутой коллективным Западом кампании по двойному сдерживанию России и КНР особое значение приобретает дальнейшее углубление российско-китайской координации и взаимодействия на международной арене», — сказал Патрушев.

19 февраля Ван И говорил, что китайское руководство никогда не смирится с указаниями Соединенных Штатов «и даже с угрозами оказать давление на российско-китайские отношения». Незадолго до этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что КНР, вероятно, «рассматривает возможность предоставления летальной помощи России» для использования в военной операции на Украине.

После начала спецоперации Китай не стал вводить санкции против России и осудил подобные шаги со стороны других стран. Глава КНР Си Цзиньпин выступил за скорейшее прекращение конфликта и подчеркнул, что его политическое разрешение будет в интересах всех азиатских и европейских государств.