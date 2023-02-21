Николай Патрушев встретился с китайским дипломатом Ван И в Москве

Патрушев заявил Ван И об особом значении взаимодействия России и Китая

Николай Патрушев и Ван И (справа налево) (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Безусловным приоритетом внешней политики России является курс на развитие стратегического сотрудничества с Китаем, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И. Об этом сообщает агентство «Интерфакс»

«В условиях развернутой коллективным Западом кампании по двойному сдерживанию России и КНР особое значение приобретает дальнейшее углубление российско-китайской координации и взаимодействия на международной арене», — подчеркнул Патрушев.

Секретарь Совбеза отметил, что страны Запада в одностороннем порядке отказались от ряда важнейших международных договоров, в том числе в сфере контроля над вооружениями. «Универсальные нормы международного права США и их союзники пытаются подменить так называемым порядком, основанным на правилах, — сказал он.

Ван И находится с визитом в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 февраля сообщал, что Владимир Путин тоже может встретиться с дипломатом.

18 февраля Ван И заявил, что Китай в скором времени предложит план урегулирования конфликта на Украине с учетом уважения к «суверенитету всех стран».

Ван И в январе возглавил канцелярию комиссии ЦК КПК по иностранным делам и занял высший пост в китайской дипломатической иерархии. До этого он был министром иностранных дел Китая.