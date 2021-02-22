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Дело Навального ,  
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Лондон попросит ООН отреагировать на «нарушения прав человека» в России

Россия «не выполняет своих международных обязательств», заявит на открытии сессии Совета ООН по правам человека глава МИД Великобритании Доминик Рааб, узнал Bloomberg. Министр потребует отреагировать на ситуацию с Навальным
Доминик Рааб
Доминик Рааб (Фото: Marwan Ali / AP)

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призовет ООН принять меры против «систематического» нарушения прав человека в России. Об этом со ссылкой на выдержки из его будущего выступления на открытии сессии Совета ООН по правам человека, распространенные министерством, сообщил Bloomberg.

По информации агентства, Рааб укажет на «позорное» обращение с оппозиционером Алексеем Навальным и предупредит, что Россия «не выполняет своих международных обязательств».

Кроме того, Рааб заявит о «систематическом» нарушении прав человека еще в трех странах. Он скажет о «кризисе прав человека» в Белоруссии после «жестокого подавления» протестующих, не согласных с итогами президентских выборов, а также потребует предоставить верховному комиссару ООН по правам человека «немедленный и беспрепятственный доступ» в Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая из-за приписываемого властям КНР нарушения прав уйгуров, «включая пытки, принудительный труд и принудительную стерилизацию женщин». Помимо этого, министр осветит нарушения в Мьянме и призовет военных в этой стране «отойти в сторону» и освободить гражданских лидеров.

Великобритания наряду с рядом других стран потребовала освободить Навального. «Порочное решение, направленное против жертвы отравления, а не тех, кто ответственен за него, демонстрирует, что Россия не выполняет самые базовые обязательства, выполнение которых предполагается для любого ответственного члена международного сообщества», — заявил Рааб, комментируя решение суда в отношении оппозиционера.

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Алексей Навальный

Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево сразу после прилета из Германии, где он проходил лечение после отравления. 2 февраля суд заменил оппозиционеру условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. С соответствующим требование ранее выступила ФСИН, которая заявила, что Навальный неоднократно нарушал условия испытательного срока, не отмечаясь в уголовно-исполнительной инспекции. Сам оппозиционер назвал свое заключение политически мотивированным.

Позже суд отклонил апелляцию адвокатов Навального, сократив ему срок реального заключения на несколько месяцев, до 2 лет 6 месяцев и 2 недель.

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17 февраля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от российских властей освободить политика в рамках обеспечительных мер. Глава Минюста Константин Чуйченко назвал это требование необоснованным и заведомо невыполнимым. По его словам, судьи ЕСПЧ вынесли «явно политическое решение». В Кремле требование ЕСПЧ сочли неправомерной попыткой вмешательства во внутренние дела России. «Подобное решение, поспешность в принятии подобных решений и явная ангажированность вызывают у нас очень много вопросов», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Автор
Виктория Полякова
Совет по правам человека ООН Великобритания Алексей Навальный
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