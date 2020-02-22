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Политика ,  
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Офис Зеленского ответил на слова Путина о «растаскивании» Москвы и Киева

Ранее Владимир Путин заявил, что Россию и Украину намеренно «растаскивают» из-за опасений создания «глобального конкурента» в Европе
Владимир Зеленский (Фото: Сергей Харченко / ZUMA / Global Look Press)

Предложение российского лидера Владимира Путина о том, что Москва и Киев имеют общий потенциал стать «глобальным конкурентом для Европы», вызвало резкий упрек со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет The Washington Examiner (WE).

Ранее Путин высказал мнение, что Россию и Украину намеренно «растаскивают» из-за опасений создания «глобального конкурента» в Европе. «Никто этого не хочет, поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать», — сказал глава государства.

В офисе Зеленского американскому изданию заявили, что нынешнее взаимодействие Москвы с Киевом «не должно определяться геополитическими амбициями отдельных лидеров». «Эти отношения [должны быть] основаны на отношениях людей, которые живут, работают, создают и стремятся к миру по обе стороны границы», — говорится в заявлении, поступившем в WE.

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Власти Киева также отреагировали на слова Путина о создании отдельной Православной церкви Украины (ПЦУ). По словам президента России, Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) была полностью независимой, а создание ПЦУ направлено на «разрушение единства Русской православной церкви» за счет «огромных конкурентных преимуществ», которыми Россия и Украина могли бы пользоваться вместе. Единственное, что объединяло русскую и украинскую церкви, было «духовное единство и упоминание патриарха Московского», добавил Путин. «Нет, надо было обязательно разрезать по живому. Зачем?» — спросил он. В офисе Зеленского ответили The Washington Examiner, что на Украине церковь и государство разделены, а «недавнее объединение Православной церкви было исключительно решением народа».

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Православная церковь Украины (ПЦУ) была создана на объединительном соборе в середине декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата. Русская православная церковь (РПЦ) не признает ПЦУ канонической церковью. Патриарх Кирилл тогда заявил, что раскол церквей на Украине был организован Константинополем. В ответ РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, расценив его действия как «неканонические».

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Владимир Зеленский, Украина, РПЦ
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