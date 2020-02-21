Политика , 21 фев, 10:00
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Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины
Владимир Путин
Президент Владимир Путин считает, что разделение России и Украины выгодно тем, кто боится, что они объединятся и станут глобальным конкурентом в Европе и мире. Об этом он заявил в интервью ТАСС.
«Потому что любое объединение России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ — это создание конкурентов, глобального конкурента. В Европе и в мире. Никто этого не хочет», — сказал глава государства. «Поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать», — добавил он.
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