Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент Владимир Путин считает, что разделение России и Украины выгодно тем, кто боится, что они объединятся и станут глобальным конкурентом в Европе и мире. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Потому что любое объединение России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ — это создание конкурентов, глобального конкурента. В Европе и в мире. Никто этого не хочет», — сказал глава государства. «Поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать», — добавил он.

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