Политика , 21 фев, 10:05
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Путин объяснил происхождение отличий в языке русских и украинцев
Между русскими и украинцами до XVI не было языковых различий, считает президент России Владимир Путин. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Президент напомнил, что раньше украинцами называли тех людей, кто жил на рубежах Российского государства.
«До XI, XII, XIII века у нас не было никакой разницы в языке», — сказал о, пояснив, что «первые языковые различия» появились только в XVI веке, когда часть украинцев жила на территории под властью Речи Посполитой.
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