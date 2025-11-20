Евросоюз обсудит новые санкции против теневого флота России

ЕС обсудит вопрос «активизации взаимодействия» со странами, которые регистрируют суда теневого флота, и обсудит предложения Польши, в числе которых — возможность властей подниматься на борт. Россия считает санкции незаконными

Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press

Министры иностранных дел стран Евросоюза в четверг, 20 ноября, обсудят новые санкции в отношении судов, которые они относят к российскому теневому флоту, сообщают Bloomberg и EUObserver.

По данным изданий, участники встречи рассмотрят «активизацию взаимодействия» со странами, которые регистрируют суда, используемые для перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в обход санкций. Bloomberg пишет, что ЕС провел масштабную дипломатическую работу с этими государствами и «в значительной степени успешно» убедил многие из них отменить регистрацию судов.

Рассмотреть новые инициативы предложила Польша, в их числе — возможность представителям властей стран ЕС подниматься на борт судов. Также предлагается задействовать организаторов перевозок и страховые компании для блокировки деятельности теневого флота.

EUObserver пишет, что Франция и Германия призывали европейские ВМС в будущем останавливать суда без флагов и конфисковывать их.

Новые меры станут частью 20-го пакета санкций ЕС. По состоянию на ноябрь 2025-го в черном списке находятся 562 нефтяных танкера, предыдущие ограничения предусматривали запрет на заход в европейские порты и предоставление страховых сервисов со стороны компаний Евросоюза. О том, что ЕС стремится расширить полномочия по досмотру судов, в октябре писала Politico.

Россия считает западные санкции незаконными и обещает подготовить соразмерный ответ. «Попытки нанести нам какой-то ущерб или урон, в том числе по так называемому теневому флоту — они тоже приведут к общим проблемам, и прежде всего для тех, кто пытается нам, извините, нагадить», — заявлял президент Владимир Путин.