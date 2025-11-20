 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Евросоюз обсудит новые санкции против теневого флота России

Сюжет
Война санкций
ЕС обсудит вопрос «активизации взаимодействия» со странами, которые регистрируют суда теневого флота, и обсудит предложения Польши, в числе которых — возможность властей подниматься на борт. Россия считает санкции незаконными
Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press
Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press

Министры иностранных дел стран Евросоюза в четверг, 20 ноября, обсудят новые санкции в отношении судов, которые они относят к российскому теневому флоту, сообщают Bloomberg и EUObserver.

По данным изданий, участники встречи рассмотрят «активизацию взаимодействия» со странами, которые регистрируют суда, используемые для перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в обход санкций. Bloomberg пишет, что ЕС провел масштабную дипломатическую работу с этими государствами и «в значительной степени успешно» убедил многие из них отменить регистрацию судов.

Рассмотреть новые инициативы предложила Польша, в их числе — возможность представителям властей стран ЕС подниматься на борт судов. Также предлагается задействовать организаторов перевозок и страховые компании для блокировки деятельности теневого флота.

HNN сообщило о возвращении российского теневого флота в Баренцево море
Политика
Фото:Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

EUObserver пишет, что Франция и Германия призывали европейские ВМС в будущем останавливать суда без флагов и конфисковывать их.

Новые меры станут частью 20-го пакета санкций ЕС. По состоянию на ноябрь 2025-го в черном списке находятся 562 нефтяных танкера, предыдущие ограничения предусматривали запрет на заход в европейские порты и предоставление страховых сервисов со стороны компаний Евросоюза. О том, что ЕС стремится расширить полномочия по досмотру судов, в октябре писала Politico.

Россия считает западные санкции незаконными и обещает подготовить соразмерный ответ. «Попытки нанести нам какой-то ущерб или урон, в том числе по так называемому теневому флоту — они тоже приведут к общим проблемам, и прежде всего для тех, кто пытается нам, извините, нагадить», — заявлял президент Владимир Путин.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Парасоциальный» стало словом 2025 года. Что оно значит

Axios: США работают над новым мирным планом по Украине вместе с Россией

Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича

Трамп отправит на переговоры с Россией и Украиной министра армии США

Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления

Рестораторы пожаловались Володину на неравную конкуренцию с готовой едой в сетях
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Евросоюз танкеры теневой флот Польша
Материалы по теме
Politico узнало о намерении ЕС расширить проверки судов теневого флота
Политика
Рада поддержала санкции против теневого флота России
Политика
Посол Индии ответил на вопрос о покупке нефти с танкеров «теневого флота»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (-0,49) Инвестиции, 19 ноя, 10:03 Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 81,05 (-0,08) Инвестиции, 19 ноя, 10:03
Евросоюз обсудит новые санкции против теневого флота России Политика, 00:31
В Киевской области сработала ПВО Политика, 00:27
Трамп заявил, что у США появился «самый смертоносный самолет» F-47 Политика, 00:11
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Как во Вьетнаме спасаются от масштабного наводнения. Фотогалерея Общество, 00:06 
Bloomberg связал дочь экс-главы ЮАР с вербовкой в зону боев на Украине Политика, 00:05
Отказался от сборной России. Что известно о вратаре Хайкине Спорт, 00:02
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней Общество, 00:02
Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники
РАДИО
 Бизнес, 00:01
Какие семь изменений для налогов на упрощенке вступят в силу с 2026 годаПодписка на РБК, 00:01
Трамп заявил, что в США снизились цены на индейку, и упомянул Эрдогана Политика, 19 ноя, 23:58
Три истории из 2027 года: чем удивит многозадачный курорт на берегу реки РБК и Dream Riva, 19 ноя, 23:40
Путин допустил, что человек сможет жить до 150 лет Общество, 19 ноя, 23:31
Трамп вновь заявил, что разочарован в Путине Политика, 19 ноя, 23:13