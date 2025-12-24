Bloomberg узнал о требованиях России к мирному плану по Украине

Фото: Omar Marques / Getty Images

Россия рассматривает мирный план из 20 пунктов, разработанный США и Украиной, как «отправную точку» для дальнейших переговоров, но власти будут добиваться внесения существенных изменений в документ, поскольку в нем нет важных для Москвы положений и ответов на многие вопросы, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

России нужны гарантии того, что НАТО не будет в дальнейшем расширяться на восток, а Украина сохранит нейтральный статус в случае вступления в Евросоюз, сообщил собеседник агентства. Также, добавил он, в плане нет ограничений на численность украинской армии и типы вооружений после окончания конфликта, и четких гарантий относительно правового статуса русского языка на Украине.

По словам источника, Москва хочет ясности в вопросе снятия санкций и размораживания сотен миллиардов долларов российских активов на Западе.

Как пишет Bloomberg, Россия рассматривает нынешний вариант документа как «довольно типичный украинский план» и будет изучать его «с холодной головой».

РБК направил запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

Содержание плана 24 декабря раскрыл президент Украины Владимир Зеленский. Документ предусматривает заключение соглашения о ненападении между Россией и Украиной, Россия должна будет законодательно закрепить эту политику в отношении Киева и Европы. Также план содержит ограничение численности ВСУ в мирное время до 800 тыс. человек и предоставление Украине гарантий безопасности. По словам Зеленского, разногласия между Киевом и Вашингтоном сохраняются по вопросам территории Донбасса и контроля над Запорожской АЭС, но в целом стороны «значительно приблизились» к финализации документа.

Песков заявил, что США хорошо известна позиция России, сейчас Москве нужно «сформулировать свою дальнейшую позицию» и продолжить контакты с Вашингтоном. Как сообщили в Кремле, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев уже передал Владимиру Путину детали своей поездки в США «во всех нюансах».

В Майами Дмитриев встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, чтобы узнать об изменениях, внесенных в мирный план. Спецпосланник российского президента назвал переговоры «конструктивными».

Изначально план Вашингтона состоял из 28 пунктов, но впоследствии сократился до 20. Изменения обсуждались в том числе на встрече США, Украины и стран Европы в Берлине. Песков говорил, что участие Европы в процессе «ничего хорошего не сулит». По словам помощника президента Юрия Ушакова, у российской стороны сложилось впечатление, что этот вариант документа будет ухудшен.