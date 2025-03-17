Норвежцы учились защищать танки от дронов с помощью теннисных мячей

Фото: Министерство обороны Норвегии

Норвежские военнослужащие в рамках учений НАТО Joint Viking отрабатывали танковые маневры в условиях атаки БПЛА с помощью теннисных мячей, сообщил портал Defense News.

Совместные учения НАТО Joint Viking прошли на севере Норвегии в начале марта. Во время учений военнослужащие сбрасывали на танки теннисные мячи, чтобы протестировать новые стратегии отражения атаки беспилотников. За десять вылетов, проведенных БПЛА, было сброшено более 30 теннисных мячей, имитировавших боеприпасы.



На учениях отрабатывали тактику, которую можно наблюдать на полях сражений на Украине, отмечает издание. Перед военными была поставлена задача протестировать тактику разведки и наблюдения, предполагающую использование различных типов БПЛА. Среди них были и FPV-дроны (First Person View, от первого лица), используемые украинскими и российскими военными для атак на позиции противника.

Как утверждает Defense News, в ходе конфликта на Украине опытные операторы дронов смогли направить их в открытые люки танков и бронированных машин, взорвав при этом смертоносный заряд внутри, при этом в статье не уточняется, о какой стороне конфликта идет речь.

Также автор статьи отметил, что норвежская армия впервые проводила учения с использованием ударных беспилотников в таком масштабе.