 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Норвежцы учились защищать танки от дронов с помощью теннисных мячей

Фото: Министерство обороны Норвегии
Фото: Министерство обороны Норвегии

Норвежские военнослужащие в рамках учений НАТО Joint Viking отрабатывали танковые маневры в условиях атаки БПЛА с помощью теннисных мячей, сообщил портал Defense News.

Совместные учения НАТО Joint Viking прошли на севере Норвегии в начале марта. Во время учений военнослужащие сбрасывали на танки теннисные мячи, чтобы протестировать новые стратегии отражения атаки беспилотников. За десять вылетов, проведенных БПЛА, было сброшено более 30 теннисных мячей, имитировавших боеприпасы.

Премьер Норвегии не стал оценивать возможность отправки войск на Украину
Политика
Йонас Гар Стёре

На учениях отрабатывали тактику, которую можно наблюдать на полях сражений на Украине, отмечает издание. Перед военными была поставлена задача протестировать тактику разведки и наблюдения, предполагающую использование различных типов БПЛА. Среди них были и FPV-дроны (First Person View, от первого лица), используемые украинскими и российскими военными для атак на позиции противника.

Как утверждает Defense News, в ходе конфликта на Украине опытные операторы дронов смогли направить их в открытые люки танков и бронированных машин, взорвав при этом смертоносный заряд внутри, при этом в статье не уточняется, о какой стороне конфликта идет речь.

Также автор статьи отметил, что норвежская армия впервые проводила учения с использованием ударных беспилотников в таком масштабе.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп назвал дату разговора с Путиным

США назвали «этапы А и Б» по прекращению конфликта на Украине

Генерала Попова перевели в СИЗО из-за перекура

«Кровавая Луна» в небе над США и Европой. Видео

Британия запланировала бессрочное развертывание миротворцев на Украине

МИД России допустил обсуждение «невооруженных наблюдателей» для Украины

Курьеры в Москве зарабатывают на 19% больше, чем люди с высшим образованием

Бизнес попросил власти доработать законопроект по борьбе с кибермошенничеством

Глава «Победы» предложил удерживать пилотов в стране льготной ипотекой

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Норвегия НАТО БПЛА военные учения ВС Украины
Материалы по теме
В Ростовской области отразили атаку БПЛА
Политика
Кадры с мест падения БПЛА в Москве и Подмосковье
Политика
При атаке БПЛА на Подмосковье пострадали 18 человек
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 93,61 (-0,65) Инвестиции, 14 мар, 17:45 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 85,57 (-1,05) Инвестиции, 14 мар, 17:45
При атаке БПЛА на пожарную часть в Горловке пострадали два сотрудникаПолитика, 20:02
Кремль оценил инициативы Запада по размещению войск на УкраинеПолитика, 19:58
Более 30 тыс. украинцев потеряли статус беженцев в ШвейцарииПолитика, 19:55
Месси не попал в заявку сборной Аргентины на матчи отбора к ЧМ-2026Спорт, 19:54
В Москве супруги выпали из окна 11-го этажа, мужчина погибОбщество, 19:51
Володин сообщил, что в эксперименте с ОГЭ поучаствуют только три регионаОбщество, 19:46
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 19:37
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Литва обвинила Россию в поджоге IKEA из-за желто-синих фирменных цветовПолитика, 19:29
PepsiCo объявила о покупке бренда газировки Poppi за почти $2 млрдЭкономика, 19:27
Премьер Канады пригласил Зеленского на саммит G7Политика, 19:20
Песков сообщил, что Путин и Трамп обсудят урегулирование на УкраинеПолитика, 19:17
Глава «Росатома» рассказал об ударах ВСУ вблизи ЗАЭС в ЭнергодареПолитика, 19:11
«Вашингтон» в ожидании рекорда вернул на арену трон Овечкина из шайбСпорт, 19:09
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 19:04