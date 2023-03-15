Bloomberg рассказал о трудностях военных в Арктике из-за потепления

Военнослужащим, тренирующимся в Арктике, приходится сталкиваться с такими проблемами, как заклинившее оружие и то и дело обледеневающими взлетно-посадочными полосами

Потепление в Арктике затрудняет подготовку военных к боевым действиям при температуре ниже нуля, сообщает Bloomberg.

Военнослужащим, тренирующимся в Арктике, приходится сталкиваться с такими проблемами, как заклинившее оружие и то и дело обледеневающими взлетно-посадочными полосами. Неприятности доставляют колебания температуры из-за изменения климата.

Заместитель директора Центра передового опыта НАТО по проведению операций в условиях низкой температуры подполковник Симен Сандум сообщил о росте спроса на обучение боевым действиям в арктических условиях. Норвегия долгое время была идеальным местом для тренировки военнослужащих в суровых условиях. Однако по мере ускорения потепления в стране, как и в большей части Скандинавии, наблюдаются еще большие перепады температуры и изменения снежного покрова.

Военнослужащие рискуют заболеть от переохлаждения, поэтому укрытия должны быть оборудованы так, чтобы можно было сушить одежду. Если снег попадает внутрь вооружения, тает, а затем снова замерзает, оно может выйти из строя. Кроме того, требуется обрабатывать взлетную полосу средствами от обледенения, которое может повредить двигатели истребителей.

Оружие же может просто заклинить. По словам военнослужащего Эммы Мелби, которая участвовала в учениях Joint Viking в Норвегии, ее HK416 время от времени приходилось чистить и даже согревать. Другому военнослужащему пришлось испытать в течение недели перепад температуры с 5 градусов до минус 28 градусов.

В Норвегии, в частности, раз в два года проходят учения Cold Response. Они проводятся вооруженными силами страны с 2006 года, за исключением 2020 года, когда их отменили из-за пандемии. В прошлом году в учениях приняли участие 30 тыс. военнослужащих из 27 стран. Цель — научиться выживать в суровых условиях и оттачивать тактику действий в холодную погоду.