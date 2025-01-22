Зеленский назвал условие «для справедливых переговоров» с Россией
Для того чтобы переговоры об урегулировании были «справедливыми», Киев должен получить гарантии, что Россия вернется как минимум к границам 2022 года. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Bloomberg.
«Переговоры могут быть справедливыми и несправедливыми. Может быть по-разному. Вопрос, с кем в это время будет Украина. Если она будет не одна, то Украина будет делать все, чтобы переговоры были справедливыми, а справедливыми — это гарантии, что враг вернется как минимум к линии полномасштабного вторжения», — сказал Зеленский, добавив, что это была бы справедливая возможность начать диалог (цитата по УНН).
Москва неоднократно говорила о готовности к переговорам с Киевом при условии признания реалий на земле. Глава российского МИДа Сергей Лавров отмечал, что мирное решение по Украине обязано учитывать новые регионы в составе России, которые вошли в ее состав по итогам референдумов.
Президент России Владимир Путин в июне 2024 года называл в качестве условий для прекращения огня и начала переговоров вывод украинских военных из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание этих четырех регионов и Крыма частью России, утверждение внеблокового статуса Украины и снятие международных санкций. Украинский лидер Владимир Зеленский счел эту инициативу ультиматумом.
Киев также заявлял о готовности к мирному урегулированию конфликта при обеспечении гарантий безопасности. Зеленский считает, что это возможно при гарантиях безопасности от НАТО в отношении территорий, которые контролирует Киев, и сохранении поставок оружия. При этом он исключал отказ от утраченных территорий и допускал их возвращение дипломатическим путем после окончания боевых действий.
Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России в 2014 и 2022 годах по результатам проведенных там референдумов. Украина и западные страны сочли это аннексией.
Президент США Дональд Трамп, пришедший к власти 20 января, не раз заявлял о намерении урегулировать конфликт на Украине. Как говорил советник главы государства по нацбезопасности Майкл Уолтц, Трамп признал нереалистичность возврата утраченных территорий Украины, и его примеру последует весь мир.
Вместе с тем президент США грозил России ужесточением санкций, если та не пойдет на сделку по Украине. Москва считает ограничения незаконными, российские власти неоднократно подчеркивали, что национальная экономика смогла адаптироваться к санкциям.
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