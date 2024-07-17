Лавров исключил мир с Украиной без новых регионов в составе России

Сергей Лавров (Фото: Eduardo Munoz / Reuters)

Соглашения по урегулированию конфликта на Украине должны учитывать сегодняшние реалии, в том числе новые регионы в составе России, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН.

«Будем искать решение. Решение, которое обязано учитывать реалии на земле <...> и в общественной жизни», — сказал он, отметив, что перед началом переговоров Запад должен прекратить поставки оружия на Украину. По словам Лаврова, Москва не может оставить регионы, которые по итогам референдума присоединились к России. «Это закреплено в нашей Конституции, и это не обсуждается», — подчеркнул министр.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно называл одним из условий мира возвращение к границам страны 1991 года. В марте он впервые допустил, что переговоры могут начаться, если Киев вернет контроль над территориями, утраченными после 2022 года.