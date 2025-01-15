Мишустин заявил, что Россия смогла адаптироваться к санкциям
Несмотря на возрастающее количество санкция, России удалось адаптироваться и развить собственное отечественное производство, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
«На Россию оказывается нарастающее санкционное давление. Однако мы смогли адаптироваться к таким условиям. Развивается внутреннее производство, импортозамещение в различных отраслях», — приводит его слова ТАСС.
Мишустин отметил рост в промышленности (4%) и в обрабатывающем секторе (8%). Помимо отечественного производства Россия намерена развивать партнерства с иностранными государствами для «нужной внешнеэкономической деятельности».
Премьер также подчеркнул, что идея такой сети связей заложена в обновленном национальном проекте по международной кооперации.
После начала военной операции на Украине против России и различных секторов ее экономики были введены санкции.
Одними из последних ограничений, которые США ввели 10 января, санкции, в частности, против «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также более двух десятков их дочерних компаний. Кроме того, под ограничения попало более 180 судов.
В Белом доме назвали новые ограничения самыми значительными из введенных против российского энергетического сектора. Москва считает санкции незаконными.
Читайте РБК в Telegram.
Глава МВД Германии обвинила Путина в «бессовестном поведении»
Китай рассматривает продажу TikTok Илону Маску
Лавров увидел желание Байдена «нагадить» и «подложить свинью» Трампу
АвтоВАЗ сообщил о повышении цен
После атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе
«Газпром» планирует массовые сокращения
Объем торгов на рынке акций достиг рекорда
В России впервые применили уголовное наказание за выезд на «встречку»
Названы районы Москвы, где жилье в аренду подешевело более чем на 12%
Медведев с трудом победил 418-ю ракетку мира на старте Australian Open
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов