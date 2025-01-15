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Война санкций ,  
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Мишустин заявил, что Россия смогла адаптироваться к санкциям

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Война санкций

Несмотря на возрастающее количество санкция, России удалось адаптироваться и развить собственное отечественное производство, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«На Россию оказывается нарастающее санкционное давление. Однако мы смогли адаптироваться к таким условиям. Развивается внутреннее производство, импортозамещение в различных отраслях», — приводит его слова ТАСС.

Мишустин отметил рост в промышленности (4%) и в обрабатывающем секторе (8%). Помимо отечественного производства Россия намерена развивать партнерства с иностранными государствами для «нужной внешнеэкономической деятельности».

Премьер также подчеркнул, что идея такой сети связей заложена в обновленном национальном проекте по международной кооперации.

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После начала военной операции на Украине против России и различных секторов ее экономики были введены санкции.

Одними из последних ограничений, которые США ввели 10 января, санкции, в частности, против «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также более двух десятков их дочерних компаний. Кроме того, под ограничения попало более 180 судов.

В Белом доме назвали новые ограничения самыми значительными из введенных против российского энергетического сектора. Москва считает санкции незаконными.

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Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
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