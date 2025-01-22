«Коммерсантъ» узнал о плане поставок газа в Приднестровье через Турцию

Компания из Кипра зарезервировала мощности «Турецкого потока» на месяц с 1 февраля. По данным газеты, их забронировали под поставки в Приднестровье. В непризнанной республике заявляли, что Москва обеспечит ее «гуманитарным газом»

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Среди рассматриваемых вариантов поставок российского газа в Приднестровье приоритетным является транспортировка топлива по трубе через Турцию, сообщает«Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

На этой неделе кипрская компания Ozbor Enterprises на месяц забронировала мощности «Турецкого потока» в объеме 3,1 млн куб. м в сутки. Эти объемы совпадают с потребностями в газе Приднестровья, отмечает газета, по данным которой, поставки в непризнанную республику могут начаться с 1 февраля.

Объем помощи из России в рамках гуманитарных поставок источники издания оценили в $160 млн.

Энергетический кризис в Приднестровье возник в начале января, в «Газпроме» прекращение поставок газа объясняли задолженностью Молдавии, которую оценили в $709 млн. Кишинев этот долг не признает. В Кремле называли кризисной сложившуюся ситуацию и возложили ответственность за нее на Молдавию и Украину, которая не стала продлевать контракт на транзит российского газа (истек 1 января).

Глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что Россия обеспечит республику «гуманитарным газом». Наиболее подходящим вариантом в приднестровском МИДе назвали поставки по «Турецкому потоку». В качестве одного из вариантов рассматривался реверс по Трансбалканскому газопроводу, который идет по территории Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии и Турции. В Тирасполе отмечали, что для этого «необходимо договариваться».

«Приднестровье, к сожалению, в силу объективных причин не может выступать участником международных договоров. Поэтому, возможно, необходимы решения на этом уровне, возможно, необходимо договариваться с основными поставщиками газа», — заявлял глава МИД Виталий Игнатьев, отметив, что в качестве ключевого поставщика по-прежнему рассматривается Россия. 20 января «Тираспольтрансгаз» уведомил «Молдовагаз» о согласии на поставки в Приднестровье.