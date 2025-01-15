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Глава Приднестровья заявил, что Россия даст «гуманитарный газ»

Глава Приднестровья Красносельский: Россия даст в регион гуманитарный газ
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Россия поставит в Приднестровье гуманитарный газ. Об этом заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в ходе пресс-конференции.

По его словам, газ «будет подан», и это будет «гуманитарный газ». Подача будет произведена в объеме, «который необходим для населения Приднестровья, для теплоэнергетики и для промышленных предприятий именно Приднестровья» (цитата по «РИА Новости»).

«Точной даты подачи нет, но то, что подача газа начнется, это факт. Дальше посмотрим по ситуации, немножко осталось потерпеть», — сказал он (цитата по ТАСС).

Решение, по его словам, было принято на переговорах в Москве.

31 декабря истек контракт российского «Газпрома» и украинского «Нафтогаза», который предусматривал прокачку топлива по единственному маршруту через Украину в европейские страны. Его в том числе получала Молдавия и направляла для внутреннего потребления Приднестровью взамен на электроэнергию. Москва неоднократно говорила о готовности продлить соглашение, Киев от этого отказался.

В «Газпроме» прекращение поставок газа объясняли задолженностью Молдавии, которую в 2021 году оценили в $709 млн. По словам молдавского премьера Дорина Речана, этот долг «несуществующий», Кишинев не намерен его выплачивать. Красносельский тогда обвинил Молдавию в попытке «переложить свой долг» перед «Газпромом» на «Тираспольтрансгаз». Он также называл поступающее в непризнанную республику российское топливо «формой гуманитарной помощи».

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