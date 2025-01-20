Приднестровье согласилось на поставку газа из Молдавии

«Тираспольтрансгаз» уведомил «Молдовагаз» о согласии на поставки газа в Приднестровье, сообщил Красносельский. Они прекратились после того, как Украина отказалась от транзита российского топлива в Европу

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«Тираспольтрансгаз» направил уведомление «Молдовагаз» о согласии на поставку газа в Приднестровье, где с начала года продолжается энергетический кризис, и гарантирует оплату, сообщил президент непризнанной республики Вадим Красносельский.

По его словам, такое решение принято, чтобы жители и социальные учреждения Приднестровья побыстрее получили тепло и электроэнергию.

«Хочу отметить одну деталь: все пытаются выжать максимум каких-то своих дивидендов, говоря о какой-то геополитике, размышляя о тайных заговорах и так далее. Вы поймите: никакого заговора нет. Есть просто холодные квартиры у людей. Бросьте заниматься политикой там, где не надо. Дайте тепло людям», — сказал Красносельский.

1 января поставки газа в Приднестровье и Молдавию прекратились из-за остановки Украиной транзита, а также спора «Молдовагаза» о долге с «Газпромом». Транзит российского топлива в европейские страны по единственному маршруту через Украину был предусмотрен условиями контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом», срок действия которого истек 31 декабря. Москва неоднократно говорила о готовности продлить соглашение, Киев от этого отказался.

Российский газ в том числе получала Молдавия и направляла его Приднестровью в обмен на электроэнергию. После прекращения поставок в непризнанной республике начались веерные отключения электроэнергии и отопления, местные власти призвали экономить энергию.

Красносельский отметил, что уведомлении о прекращении поставок от «Молдовагаз» Тирасполь получил 28 декабря. Власти Приднестровья, по его словам, нашли молдавскую компанию, которая имела лицензию на транспортировку и поставку газа, и решили заключить с ними контракт, но это встретило «яростное сопротивление» со стороны «Молдовагаз» и молдавских политиков.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что Россия и Приднестровье рассматривают возможность поставок газа путем закупок на европейском спотовом рынке с помощью компании-посредника. По словам собеседника издания, расходы предполагается покрывать из российского бюджета. В Кремле говорили о готовности оказать помощь Тирасполю, но отмечали необходимость обеспечения подачи топлива и контрактования со стороны Кишинева.

Как заявлял Красносельский, Кишинев делает все, чтобы «усугубить существующий кризис» с поставками сырья в Приднестровье. Он призывал президента Молдавии Майю Санду пропустить газ в непризнанную республику. Как сообщали в «Молдовагазе», Кишинев предлагал Приднестровью помощь с закупками топлива в Евросоюзе, но тот отказался из-за ожидания возобновления поставок Москвы. 15 января Красносельский утверждал, что Россия даст «гуманитарный газ» для нужд непризнанной республики. Он не уточнил дату поставок и маршрут.