В Приднестровье назвали срок исчерпания запасов газа

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Запаса газа в Приднестровье при текущем расходе хватит на 11 суток. Об этом в ходе селекторного заседания Оперативного штаба по энергетике заявил министр экономического развития Приднестровья Сергей Оболоник, сообщает пресс-служба президента непризнанной республики.

Министр внутренних дел Приднестровья Виталий Нягу в ходе заседания отметил, что с начала года произошло 47 пожаров из-за неисправной проводки, печей и электроприборов. Угарным газом отравились 24 человека, в том числе с летальными исходами. По республике развернуты 30 пунктов обогрева и временного пребывания граждан.

Сложная ситуация сохраняется в учреждениях круглосуточного пребывания, которые попадают под веерные отключения электроэнергии, помещения значительно остывают за пять часов без электричества. Люди спасаются от холода дополнительной одеждой и одеялами, которые были выданы им.

20 января президент Вадим Красносельский сообщил, что Приднестровье согласилось на поставку газа из Молдавии. По его словам, это решение было принято для оперативного получения тепла и электроэнергии жителями и социальными учреждениями региона.

Проблемы с энергоснабжением в Приднестровье возникли из-за прекращения 31 декабря пятилетнего контракта между Россией и Украиной на транзит газа через украинскую территорию. Киев заранее сообщил, что не планирует продлевать это соглашение, и готовился к полному прекращению транзита с 1 января.

В Молдавии с 16 декабря на 60 дней был введен режим чрезвычайного экономического положения из-за энергетического кризиса. Это решение поддержали 56 из 101 депутата парламента.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан пояснил, что существовала угроза полного прекращения поставок газа в Приднестровье и электроэнергии на правый берег Днестра. Введение ЧП позволило правительству использовать дополнительные инструменты для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.