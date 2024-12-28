«Газпром» назвал дату, когда Молдавия перестанет получать газ

С 1 января поставки газа в Молдавию прекратятся, заявили в «Газпроме». Ограничить поставки решили из-за неурегулированного долга «Молдовагаза». В Молдавии сообщали, что не согласны с этим

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«Газпром» прекратит поставки газа в Молдавию с 08:00 мск 1 января 2025 года из-за долгов.

Решение принято в связи с отказом Молдавии «урегулировать задолженность за поставки газа», сообщили в компании. «Газпром» отправил в адрес АО «Молдовагаз» соответствующее уведомление.

В нем говорится, что молдавский оператор «регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту». Это в «Газпроме» назвали «существенным нарушением его условий.

«Газпром» указал, что ограничения на поставку газа в Молдавию будут действовать «до тех пор, пока ПАО «Газпром» письменно не уведомит АО «Молдовагаз» об ином».

В конце ноября премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что Молдавия не намерена выплачивать «Газпрому» «несуществующий» долг в размере $709 млн.

«Газпром» и «Молдовагаз» подписали пятилетний контракт на поставки газа осенью 2021 года. Он предусматривал выплату Молдавией долга за поставки в прошлые годы. Весь объем долга в «Газпроме» в 2021 году оценивали в $709 млн.

На фоне ситуации с газом, а также из-за отказа Украины продлевать транзит газа Молдавия будет вынуждена обратиться к Еврокомиссии за помощью в поиске компромиссного решения для стабильного газоснабжения страны, говорил вице-председатель правления компании «Молдовагаз» Вадим Чебан в эфире N4.

В конце ноября Молдавия проводила переговоры с «Газпромом». В Петербург, в офис компании, приезжала молдавская делегация — министр энергетики Виктор Парликов встретился с главой компании Алексеем Миллером. Прекращение поставок было бы «не просто кризисом, настоящей гуманитарной катастрофой», говорил молдавский вице-премьер, глава Бюро реинтеграции Олег Серебрян.