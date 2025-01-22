Израиль предложил Киеву захваченное оружие российского производства

Речь о вооружениях, которые ЦАХАЛ захватила в Ливане и «где-либо еще у врагов Израиля», сообщил украинский посол. Тель-Авив после начала военного конфликта не поставлял Киеву оружие. Россия осуждает помощь Украине

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Израиль предложил передать Украине оружие российского производства, сообщил в Facebook (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) украинский посол Евгений Корнийчук после встречи с замглавы израильского МИДа Шаррен Хаскель.

Дипломат уточнил, что речь идет об оружии, которое армия ЦАХАЛ захватила в Ливане «или где-либо еще у врагов Израиля». Инициатива стала «серьезным шагом в признании общих угроз, с которыми сталкиваются обе страны», заявил Корнийчук и добавил, что Киев надеется на положительное решение.

В ноябре The Wall Street Journal сообщала, что израильские военные обнаружили у «Хезболлы» «большие запасы российского оружия» во время продвижения на юге Ливана. По словам источников агентства, часть вооружений, в том числе противотанковые ракеты «Корнет», в последние годы были отправлены из Сирии. Как пишет 9tv.co.il, первоначально ЦАХАЛ планировала уничтожить боевые средства в процессе сноса инфраструктуры боевиков, но в итоге власти Израиля решили доставить значительную часть найденных запасов в страну.

После начала военного конфликта России и Украины Израиль осудил действия Москвы, но не присоединился к санкциям и отказался поставлять оружие Киеву. Отказ власти объясняли риском израсходования собственных запасов и «множеством оперативных соображений». Премьер Биньямин Нетаньяху также выразил опасение, что передаваемое Украине вооружение окажется у Ирана и будет использовано против Тель-Авива

Нетаньяху допускал передачу Украине системы ПВО «Железный купол», но позже от этой идеи отказались. В Киеве отмечали, что система не подходит для страны, поскольку она не способна защитить от крылатых и баллистических ракет.

Российские власти осуждают любую помощь Украине, заявляя, что это затягивает конфликт.