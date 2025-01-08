Politico узнало об отставке координатора по поставке оружия на Украину

Координатор вопросов поставок вооружения на Украину, работавшая в Белом доме со времен первой администрации Трампа, Лора Купер покинула свой пост сразу после Нового года, сообщило Politico со ссылкой на источники

Лора Купер (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лора Купер ушла с этого поста, сообщил портал Politico со ссылкой на свои источники.

Это произошло накануне встречи контактной группы по Украине в Рамштайне для обсуждения помощи Киеву до 2027 года, а также за несколько дней до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

По информации издания, Купер, возглавлявшая управление по России и Украине с первой администрации Трампа, ушла с поста сразу после Нового года.

По информации портала, она займет преподавательскую должность в Национальном университете обороны.

На своем посту Купер, в частности, заявляла, что кассетные боеприпасы были бы полезны Украине в ходе конфликта, однако Вашингтон не может их поставить из-за запрета конгресса.

Кассетные боеприпасы предназначены для уничтожения бронетехники. Опасения при их применении обусловлены, в частности, тем, что такие снаряды хаотично разлетаются при выстреле и зачастую не разрываются, а это может усугубить проблемы с разминированием украинских территорий.

Кроме того, Купер выступала в конгрессе с показаниями по делу о разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в 2019 году, который стал поводом для процедуры импичмента тогдашнего главы Белого дома.

Она говорила, что некоторые сотрудники ведомства начали получать вопросы о военной помощи 25 июля, в день разговора Трампа с Зеленским. По словам Купер, опыт ее общения с украинской стороной указывает на то, что Киев, как правило, запрашивает информацию о конкретных вещах, а не звонит ради простой проверки.