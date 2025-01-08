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Военная операция на Украине ,  
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Politico узнало об отставке координатора по поставке оружия на Украину

Сюжет
Военная операция на Украине
Координатор вопросов поставок вооружения на Украину, работавшая в Белом доме со времен первой администрации Трампа, Лора Купер покинула свой пост сразу после Нового года, сообщило Politico со ссылкой на источники
Лора Купер
Лора Купер (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лора Купер ушла с этого поста, сообщил портал Politico со ссылкой на свои источники.

Это произошло накануне встречи контактной группы по Украине в Рамштайне для обсуждения помощи Киеву до 2027 года, а также за несколько дней до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

По информации издания, Купер, возглавлявшая управление по России и Украине с первой администрации Трампа, ушла с  поста сразу после Нового года.

По информации портала, она займет преподавательскую должность в Национальном университете обороны.

На своем посту Купер, в частности, заявляла, что кассетные боеприпасы были бы полезны Украине в ходе конфликта, однако Вашингтон не может их поставить из-за запрета конгресса.

Пентагон счел полезной передачу кассетных боеприпасов Киеву
Политика
Фото:Tom Brenner / Bloomberg / Getty Images

Кассетные боеприпасы предназначены для уничтожения бронетехники. Опасения при их применении обусловлены, в частности, тем, что такие снаряды хаотично разлетаются при выстреле и зачастую не разрываются, а это может усугубить проблемы с разминированием украинских территорий.

Кроме того, Купер выступала в конгрессе с показаниями по делу о разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в 2019 году, который стал поводом для процедуры импичмента тогдашнего главы Белого дома.

Она говорила, что некоторые сотрудники ведомства начали получать вопросы о военной помощи 25 июля, в день разговора Трампа с Зеленским. По словам Купер, опыт ее общения с украинской стороной указывает на то, что Киев, как правило, запрашивает информацию о конкретных вещах, а не звонит ради простой проверки.

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Украина США поставки оружия координатор увольнение
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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