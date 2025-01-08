Politico узнало об отставке координатора по поставке оружия на Украину
Заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лора Купер ушла с этого поста, сообщил портал Politico со ссылкой на свои источники.
Это произошло накануне встречи контактной группы по Украине в Рамштайне для обсуждения помощи Киеву до 2027 года, а также за несколько дней до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.
По информации издания, Купер, возглавлявшая управление по России и Украине с первой администрации Трампа, ушла с поста сразу после Нового года.
По информации портала, она займет преподавательскую должность в Национальном университете обороны.
На своем посту Купер, в частности, заявляла, что кассетные боеприпасы были бы полезны Украине в ходе конфликта, однако Вашингтон не может их поставить из-за запрета конгресса.
Кассетные боеприпасы предназначены для уничтожения бронетехники. Опасения при их применении обусловлены, в частности, тем, что такие снаряды хаотично разлетаются при выстреле и зачастую не разрываются, а это может усугубить проблемы с разминированием украинских территорий.
Кроме того, Купер выступала в конгрессе с показаниями по делу о разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в 2019 году, который стал поводом для процедуры импичмента тогдашнего главы Белого дома.
Она говорила, что некоторые сотрудники ведомства начали получать вопросы о военной помощи 25 июля, в день разговора Трампа с Зеленским. По словам Купер, опыт ее общения с украинской стороной указывает на то, что Киев, как правило, запрашивает информацию о конкретных вещах, а не звонит ради простой проверки.
Читайте РБК в Telegram.
Как выглядит крупнейший в мире айсберг. Видео
Пентагон согласился предоставить льготы уволенным за ориентацию ветеранам
Какое авто можно купить за ₽500 тыс. Подборка
В Китае зафиксировали вспышку вируса. Уровень смертности достигает 43%
9 предметов времен СССР, которые используют в современных интерьерах
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Рождество в бокале. Подборка вин с ароматом зимних праздников
Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года
Герб Дании изменили после слов Трампа про Гренландию
Что будет с акциями «Сбера» в 2025 году
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов