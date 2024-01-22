Экс-глава Всемирного банка назвал элегантной конфискацию резервов России

Роберт Зеллик отверг доводы противников изъятия российских резервов, заблокированных на Западе: альтернатив для хранения денег нет, но так будут поданы нужные сигналы. Москва обещала «не оставить в покое сделавших это»

Роберт Зеллик (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Сомневающиеся по вопросу передачи Украине замороженных западными странами российских резервов сильно преувеличивают риски и недооценивают стратегические выгоды, написал в колонке для Financial Times бывший руководитель Всемирного банка Роберт Зеллик.

Он прокомментировал опасения о том, что другие страны не захотят хранить резервы в западных юрисдикциях, после того как будет одобрена конфискация российских денег. По мнению Зеллика, если страны «Большой семерки» вместе с Евросоюзом будут действовать сообща, альтернатив хранению денег не останется. Он напомнил, что Китай и другие страны держат сбережения в долларах и евро не из дружбы с США и Европой, а благодаря положительному сальдо торгового баланса, и если бы Пекин конвертировал свои валютные сбережения в юань, это подорвало бы обменный курс и нанесло ущерб экспортерам.

«Более того, правительства и рынки уже предложили тест. Страны G7 и другие заморозили российские резервы на два года, не создав разрушительного, сдерживающего эффекта», — подчеркнул Зеллик.

«Государства-изгои», как он пишет, всегда могли национализировать зарубежные активы без законного основания и предоставления компенсаций, но большинство из них не решаются это делать из опасений остановки международных инвестиций. Бывший глава Всемирного банка предположил: вряд ли страны G7 решат хранить свои резервы в российских рублях, венесуэльских боливарах или китайских юанях.

Зеллик счел передачу Киеву заблокированных активов «элегантным правосудием». Он увидел в этом проявление моральной поддержки для украинцев среди «зимы недовольства», которая «поможет стране сопротивляться», а также сигнал для России, что та не сможет продержаться дольше Украины.

По его словам, если правительства отправляют Киеву вооружение для борьбы с Россией, странно уклоняться от передачи российских активов. Маловероятно, на его взгляд, что будет принято решение о возвращении резервов обратно Москве, если только Россия не согласится на мирное урегулирование. Кроме того, предложение передать активы понравится тем американским избирателям, которые недовольны финансированием Киева из бюджета США, полагает бывший глава Всемирного банка.

После начала военной операции на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили около $280 млрд (€260 млрд) активов ЦБ России в виде как денежных средств, так и ценных бумаг. Свыше двух третей из них заморозил Евросоюз. Российский Минфин в прошлом году оценивал заблокированные активы примерно в $300 млрд.



Большая часть этих активов находится в бельгийской Euroclear (входят одноименный депозитарий и Euroclear Bank), на них группа только за девять месяцев прошлого года заработала около €3 млрд.

Варианты конфискации российских резервов будут подготовлены к 24 февраля 2024 года — второй годовщине начала Россией военной операции. Среди рассматриваемых опций — признание европейских стран «пострадавшими от конфликта». Не все члены G7 полностью одобряют идею — с замечаниями выступают представители Германии, Франции и Италии.

Российские власти называют обсуждение вероятной конфискации средств ЦБ неприемлемыми. «В случае реализации таких планов это будет очень серьезным ударом по всей системе координат международной финансовой системы», — говорил представитель президента Дмитрий Песков. Если активы будут изъяты, то Россия не оставит в покое сделавших это и будет постоянно оспаривать решение, пообещал он.

«Абсолютно симметричный ответ последует со стороны Российской Федерации. У нас тоже достаточно активов, которые здесь заморожены, находятся и на счетах так называемых С, это наши обязательства по бумагам, дивидендам, те, что составляют наши обязательства перед иностранными контрагентами из недружественных стран», — сказал министр финансов Антон Силуанов.

Власти России начали подготовку к юридическим процедурам, ведется сбор экспертных заключений с анализом соответствующего законодательства за рубежом и прецедентов в других странах, рассказывали источники Bloomberg.