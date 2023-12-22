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Политика ,  
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Кремль пообещал посмотреть, что можно конфисковать в ответ Западу

Песков: использование активов России для помощи Киеву будет иметь последствия
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Попытки Запада использовать замороженные российские активы для помощи Киеву не могут не иметь последствий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Москва в ответ также будет смотреть, что может конфисковать, и незамедлительно сделает это, отметил представитель Кремля.

«Потенциально эта тема для нас является неприемлемой, потенциально она чрезвычайно опасна для мировой финансовой системы. Потому что в случае реализации таких планов это будет очень серьезным ударом по всей системе координат международной финансовой системы», — подчеркнул он.

Песков заверил, что в случае конфискации активов Россия никогда не оставит в покое тех, кто это сделал, и будет постоянно реализовывать свое право на судебное, международное, национальное и иное оспаривание. По его словам, «это будет иметь юридические последствия для тех, кто инициировал и реализовал».

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Фото:Миша Фридман / Getty Images

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Дмитрий Песков Россия российские активы конфискация
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