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ФРГ заявила об отсутствии у Запада единства в поставках Украине Leopard

Министр обороны ФРГ Писториус заявил об отсутствии единого мнения о передаче Leopard Киеву
Борис Писториус
Борис Писториус (Фото: Thomas Lohnes / Getty Images)

Единого мнения по поводу поставок на Украину танков Leopard нет, заявил новый министр обороны Германии Борис Писториус. На встрече контактной группы по обороне Украины на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ решение о передаче Киеву немецких танков Leopard не принято. Его слова приводит n-tv.

Тем не менее Писториус ранее поручил своему ведомству изучить запасы танков у страны. Если решение о поставках будет принято, Германия должна быть к этому готова, пояснил глава Минобороны.

Как отметил министр, создается неверное впечатление, что Берлин стоит на пути у других стран. «Есть веские причины для поставок [танков] и веские причины против них», — указал он.

Первоочередное значение для Украины, по его словам, сейчас имеет ПВО.

Материал дополняется. 

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