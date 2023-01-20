ФРГ заявила об отсутствии у Запада единства в поставках Украине Leopard
Единого мнения по поводу поставок на Украину танков Leopard нет, заявил новый министр обороны Германии Борис Писториус. На встрече контактной группы по обороне Украины на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ решение о передаче Киеву немецких танков Leopard не принято. Его слова приводит n-tv.
Тем не менее Писториус ранее поручил своему ведомству изучить запасы танков у страны. Если решение о поставках будет принято, Германия должна быть к этому готова, пояснил глава Минобороны.
Как отметил министр, создается неверное впечатление, что Берлин стоит на пути у других стран. «Есть веские причины для поставок [танков] и веские причины против них», — указал он.
Первоочередное значение для Украины, по его словам, сейчас имеет ПВО.
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