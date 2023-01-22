В МИД Финляндии сообщили о заморозке российских активов почти на €200 млн

Замороженные активы включают недвижимость, акции, машины, яхты и самолеты, заявили в МИД Финляндии. В Минобороны ранее допускали, что приобретенное в стране имущество россиян могут экспроприировать

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Финляндия в рамках санкций против России, введенных из-за боевых действий на Украине, заморозила российские активы на сумму €187 млн, сообщает Yle.

«Это недвижимость, акции, машины, яхты, самолеты. Самое разное имущество, имеющее ценность», — сообщил представитель МИД страны Пиа Саариваара.

Минувшей осенью телеканал MTV Uutiset сообщал, что арест российских активов в Финляндии затронул несколько десятков организаций. В список конфискованного имущества попали нематериальные активы, объекты недвижимости, промышленное сырье и транспортные средства. В том же месяце газета Helsingin Sanomat написала об аресте в Финляндии местных активов «Яндекса» в рамках санкций ЕС против сооснователя компании Аркадия Воложа, территории курорта Långvik, принадлежащей Роману Ротенбергу, и доли в компании Helsinki Halli, 22,5% которой владеет Геннадий Тимченко.

В октябре в Минобороны Финляндии допустили, что власти в случае необходимости могут экспроприировать имущество, приобретенное россиянами, если оно находится на территории, важной для безопасности страны. Ведомство не стало уточнять, рассматриваются ли такие меры сейчас, но отметили, что «право преимущественной покупки использовалось несколько раз».

Финляндия, как член ЕС, присоединилась к антироссийским санкциям. С февраля 2022 года Брюссель ввел девять раундов ограничений и сейчас рассматривает новые. Председатель Евросовета Шарль Мишель признал, что «каждая дискуссия о санкциях намного сложнее предыдущей». Москва считает эти ограничительные меры незаконными. В Совета безопасности России заявили, что «заморозка российских активов — это одна из величайших краж в истории».

В декабре 2022-го российский торговый представитель в Финляндии Антон Логинов заявил, что Хельсинки недооценил влияние санкций на национальную экономику. По его словам, товарооборот с Россией в наступившем году может уменьшиться до €4,5 млрд. В 2021 году внешнеторговый оборот России и Финляндии, по данным Росстата, составил более $13 млрд.