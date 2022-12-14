Торгпред России заявил, что власти Финляндии недооценили влияние санкций

Антон Логинов (Фото: fin.minpromtorg.gov.ru)

Власти Финляндии недооценили влияние санкций на национальную экономику, товарооборот с Россией в следующем году может уменьшиться до €4,5 млрд. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» российский торговый представитель в стране Антон Логинов.

«Завершение всех переходных периодов по рестрикциям на химическую продукцию и нефтепродукты очевидно приведет к дальнейшему сокращению товарооборота. В случае если санкции не будут сняты, в следующем году он снизится до €4,5 млрд», — сказал торгпред. По его словам, экспорт из России сохранится за счет поставок удобрений, никеля, комбикормов и фармацевтической продукции. В 2021 году внешнеторговый оборот России и Финляндии, по данным Росстата, составил более $13 млрд (около €12,4 млрд по текущему курсу).

«Складывается впечатление, что наши соседи пока уделяют недостаточно внимания оценке последствий своих решений для национальной экономики. Полагаю, 2023 год в этом плане станет показательным», — считает Логинов.

После начала российской спецоперации ЕС ввел восемь пакетов антироссийских санкций, которые предусматривают в том числе экспортные и импортные ограничения. Как следует из статистики финской таможни, в октябре Финляндия импортировала из России товаров на сумму €285,7 млн, что на 70% меньше, чем за тот же месяц 2021 года.

Логинов также отметил, что из-за закрытия границы с Россией потери туристического сектора Финляндии могут составить более €2 млрд в год. По его словам, до начала пандемии россияне были крупнейшей группой туристов, посещавших страну, потраченные ими средства составляли 19% от всех доходов от международного туризма Финляндии.

«Жесткая линия правительства Финляндии в отношении российских туристов негативно сказывается прежде всего на экономике приграничных регионов: Юго-Восточной, а также Восточной и Северной Финляндии», — уточнил Логинов.

Финляндия закрыла границу для граждан России с туристическими визами 30 сентября. По данным европейского агентства по безопасности внешних границ Frontex, после начала военной операции на Украине Финляндия заняла первое место в Евросоюзе по количеству россиян, пересекших сухопутную границу страны. С 24 февраля туда прибыли более 500 тыс. российских граждан.