Глава Минобороны Финляндии допустил конфискацию имущества россиян

Министр обороны Финляндии допустил, что приобретенное в стране имущество россиян могут экспроприировать, «если будет установлен риск и представлены основания». Власти сообщали об аресте активов попавших под санкции на €189 млн

Власти Финляндии в случае необходимости могут экспроприировать имущество, приобретенное россиянами, если оно находится на территории, важной для безопасности страны. Об этом в интервью Aamulehti заявил глава финского Минобороны Антти Кайкконен.

«Это также возможно, если будет установлен реальный риск и представлены достаточные основания. Инструмент для этого у нас существует», — сказал министр.

Кайкконен не стал уточнять, рассматривают ли власти введение этой меры сейчас, но отметил, что «право преимущественной покупки использовалось несколько раз».

Глава Минобороны добавил, что в ближайшие недели внесет в парламент предложение ужесточить законодательство, касающееся сделок с недвижимостью, если клиенты не являются гражданами стран ЕС Однако, указал Кайкконен, «не стоит думать, что все сделки россиян с недвижимостью в Финляндии представляют риски для безопасности».

14 сентября телеканал MTV Uutiset сообщал, что власти Финляндии арестовали активы россиян, попавших под введенные из-за военной операции на Украине санкции Евросоюза, на сумму около €189 млн. По данным Службы судебных приставов, мера затронула несколько десятков организаций. В список конфискованного имущества попали нематериальные активы, объекты недвижимости, промышленное сырье и транспортные средства.

В том же месяце газета Helsingin Sanomat написала об аресте в Финяндии местных активов «Яндекса» в рамках санкций ЕС против его сооснователя Аркадия Воложа, территории курорта Långvik, принадлежащей Роману Ротенбергу, и доли в компании Helsinki Halli, 22,5% которой владеет Геннадий Тимченко.