Helsingin Sanomat узнала о заморозке активов «Яндекса» в Финляндии
Власти Финляндии арестовали местные активы «Яндекса» в рамках санкций ЕС против его сооснователя Аркадия Воложа, пишет Helsingin Sanomat. Издание отмечает, что это решение, вероятно, не окажет прямого влияния на работу компании.
По данным финской газеты, арестованы также принадлежащая Роману Ротенбергу территория курорта Långvik и доля в компании Helsinki Halli, 22,5% которой владеет Геннадий Тимченко.
РБК направил запрос в «Яндекс». Представитель Ротенберга отказался от комментариев. РБК направил запросы представителю Тимченко.
«Яндекс» развивал в Финляндии сервис такси Yango. У компании есть также дата-центр в городе Мянтсяля. 25 апреля его отключили от основного источника электропитания и переключили на дизельный генератор. Причин поставщик электроэнергии Ilmatar Energy Oy не назвал, но в начале марта предупреждал, что прекратит сотрудничество с Yandex Oy, если его материнскую компанию внесут в санкционные списки. Этого так и не произошло, но в середине марта под санкциями оказался главный управляющий директор Yandex N.V (головная компания группы) Тигран Худавердян. Впоследствии он оставил должность.
Весной «Яндекс» сменил название финской дочерней компании с Yandex Oy на Global DC Oy.
В июне Евросоюз ввел санкции против Воложа: по версии Брюсселя, это «крупный бизнесмен, работающий в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода для правительства Российской Федерации», а значит «несет ответственность за поддержку действий или политики, подрывающих или дестабилизирующих Украину».
В тот же день «Яндекс» объявил, что Волож покинет пост гендиректора группы компаний, совет директоров и руководящие должности в международных «дочках».