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Политика ,  
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Созданный ФСБ центр предупредил об угрозе кибератак после обвинений США

В ФСБ предупредили о возможных кибератаках на Россию. Угрозу там связали с обвинениями в адрес России о причастности к масштабному взлому ведомств США, а также с данными о том, что Вашингтон рассматривает возможность ответных атак
Фото: Sebastian Gollnow / DPA / ТАСС
Фото: Sebastian Gollnow / DPA / ТАСС

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), созданный ФСБ, заявил об угрозе проведения целенаправленных компьютерных атак. Об этом говорится в бюллетене центра, опубликованном на портале НКЦКИ «Безопасность пользователей в сети Интернет».

Такое предупреждение НКЦКИ выпустил на фоне «постоянных обвинений», высказываемых в адрес России со стороны США и их союзников, а также в связи со «звучащими с их стороны угрозами проведения «ответных» атак на объекты критической информационной инфраструктуры» России, указано в бюллетене.

Специалисты центра посоветовали компаниям принять меры по повышению защищенности информационных ресурсов. В частности, организациям порекомендовали предупредить сотрудников о возможных фишинговых атаках с использованием методов социальной инженерии, проверить работу сетевых средств защиты и антивирусов, избегать использования сторонних DNS-серверов, а также использовать многофакторную аутентификацию для удаленного доступа в сеть организации.

Кроме того, компаниям следует убедиться в «наличии и корректной периодичности создания резервных копий данных для важных элементов информационной инфраструктуры», обновить пароли всех пользователей и обеспечить «анализ входящей и исходящей электронной почты средствами антивирусной защиты», говорится в бюллетене.

Байден поручил разведке изучить отравление Навального и кибератаку на США
Общество
Фото:Al Drago / Getty Images

В декабре разведка США сообщила, что зарегистрировала масштабные кибератаки на сети правительства, аппарата главы Национальной разведки, ФБР и Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США. По информации The Washington Post, за взломом стояла хакерская группа APT29, или Cozy Bear, якобы работающая на российскую Службу внешней разведки.

Обвинил Россию в причастности к атаке и генпрокурор США Уильям Барр. О том, что можно «достаточно четко» сказать о причастности Москвы к случившемуся, также заявил госсекретарь США Майк Помпео.

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В Кремле обвинения России в организации хакерских атак назвали проявлением «слепой русофобии». «Определенно эта дискуссия не имеет к нам отношения, потому что Россия не причастна», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кибератаки произошли под конец президентского срока Дональда Трампа. «Россия, Россия, Россия — это первоочередное скандирование, как только что-либо случается», — заявил он, комментируя данные о хакерской атаке. По словам Трампа, СМИ преувеличили масштабы инцидента и боятся обсуждать возможность того, что за атакой мог стоять Китай.

Однако преемник Трампа Джо Байден намерен выяснить, причастна ли Россия к масштабной кибератаке, и наказать виновников, сообщил его советник Джейк Салливан. На следующий день после инаугурации Байден поручил разведке проверить возможную причастность России к масштабной кибератаке на федеральные ведомства. По словам источников Reuters, среди предполагаемых ответных действий США рассматривают ответные кибератаки и финансовые санкции.

Автор
Виктория Полякова
кибератаки ФСБ
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