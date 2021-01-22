Созданный ФСБ центр предупредил об угрозе кибератак после обвинений США

В ФСБ предупредили о возможных кибератаках на Россию. Угрозу там связали с обвинениями в адрес России о причастности к масштабному взлому ведомств США, а также с данными о том, что Вашингтон рассматривает возможность ответных атак

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Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), созданный ФСБ, заявил об угрозе проведения целенаправленных компьютерных атак. Об этом говорится в бюллетене центра, опубликованном на портале НКЦКИ «Безопасность пользователей в сети Интернет».

Такое предупреждение НКЦКИ выпустил на фоне «постоянных обвинений», высказываемых в адрес России со стороны США и их союзников, а также в связи со «звучащими с их стороны угрозами проведения «ответных» атак на объекты критической информационной инфраструктуры» России, указано в бюллетене.

Специалисты центра посоветовали компаниям принять меры по повышению защищенности информационных ресурсов. В частности, организациям порекомендовали предупредить сотрудников о возможных фишинговых атаках с использованием методов социальной инженерии, проверить работу сетевых средств защиты и антивирусов, избегать использования сторонних DNS-серверов, а также использовать многофакторную аутентификацию для удаленного доступа в сеть организации.

Кроме того, компаниям следует убедиться в «наличии и корректной периодичности создания резервных копий данных для важных элементов информационной инфраструктуры», обновить пароли всех пользователей и обеспечить «анализ входящей и исходящей электронной почты средствами антивирусной защиты», говорится в бюллетене.