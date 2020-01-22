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Путин встретится с матерью осужденной за контрабанду гашиша израильтянки

Во время визита в Израиль Владимир Путин встретится с матерью осужденной за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар. Это может означать, что странам удалось договориться об условиях ее освобождения
Яффа Иссахар (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Владимир Путин 23 января встретится с Яффой Иссахар, матерью осужденной в России за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар. Об этом заявил на брифинге для журналистов помощник президента России Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК. Во встрече, которая пройдет в Иерусалиме во время однодневного визита в Израиль российского президента, также примет участие патриарх Иерусалимский Феофил III и премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Официальная цель поездки Путина — участие во Всемирном форуме памяти жертв холокоста.

21 января газета The Times of Israel сообщила, что Россия и Израиль согласовали основные вопросы, связанные с возможным помилованием Наамы Иссахар. Сейчас, сообщало издание, стороны прорабатывают детали, механизм освобождения девушки. РБК обратился за комментарием к представителям защиты Наамы Иссахар, однако те отказались рассуждать о возможном освобождении девушки. Ушаков на брифинге отметил, что возможностей вмешаться в судьбу Иссахар у президента много. Помилование — одна из тех прерогатив, которая принадлежит президенту, очень важная, отметил Ушаков.

СМИ узнали о согласовании с Москвой помилования израильтянки Иссахар
Политика

Нааму Иссахар задержали в московском аэропорту Шереметьево в апреле 2019 года, когда она летела с пересадкой из Дели в Тель-Авив. Таможенники нашли в ее рюкзаке 9,5 г гашиша. Девушка признала вину в хранении наркотиков, однако отвергла обвинения в контрабанде. Химкинский городской суд приговорил израильтянку к 7,5 года лишения свободы.

После вынесения приговора Иссахар президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо Владимиру Путину с просьбой о помиловании девушки. С подобным обращением также выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Осенью издание Haaretz со ссылкой на источников сообщало, что перед оглашением приговора Россия оказывала давление на Израиль, требуя обмена Иссахар на российского хакера Алексея Буркова, задержанного в Израиле в 2015 году.

Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную соотечественницу
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В ноябре Израиль экстрадировал Буркова в США, где его обвиняют в кибермошенничестве с кредитными картами. По данным Минюста США, по всем эпизодам ему грозит до 80 лет тюрьмы. МИД России в ответ выразил «крайнее сожаление», подчеркнув, что депортация Буркова противоречит развитию «конструктивных отношений» Москвы с Израилем.

Нетаньяху заявил, что обсуждал вопрос освобождения Иссахар с Путиным на встрече в Сочи. По его словам, он отметил несправедливое отношение к израильтянке, а также заверил российского президента, что остановить выдачу Буркова американцам невозможно. По словам источников Haaretz, обмен не смог состояться, так как Израиль не хотел портить отношения с США.

Авторы: Александр Атасунцев, Полина Химшиашвили, Маргарита Алехина
Теги: Израиль, контрабанда, суд, Нетаньяху, наркотики
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