Путин встретится с матерью осужденной за контрабанду гашиша израильтянки

Во время визита в Израиль Владимир Путин встретится с матерью осужденной за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар. Это может означать, что странам удалось договориться об условиях ее освобождения

Яффа Иссахар (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Владимир Путин 23 января встретится с Яффой Иссахар, матерью осужденной в России за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар. Об этом заявил на брифинге для журналистов помощник президента России Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК. Во встрече, которая пройдет в Иерусалиме во время однодневного визита в Израиль российского президента, также примет участие патриарх Иерусалимский Феофил III и премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Официальная цель поездки Путина — участие во Всемирном форуме памяти жертв холокоста.

21 января газета The Times of Israel сообщила, что Россия и Израиль согласовали основные вопросы, связанные с возможным помилованием Наамы Иссахар. Сейчас, сообщало издание, стороны прорабатывают детали, механизм освобождения девушки. РБК обратился за комментарием к представителям защиты Наамы Иссахар, однако те отказались рассуждать о возможном освобождении девушки. Ушаков на брифинге отметил, что возможностей вмешаться в судьбу Иссахар у президента много. Помилование — одна из тех прерогатив, которая принадлежит президенту, очень важная, отметил Ушаков.

Нааму Иссахар задержали в московском аэропорту Шереметьево в апреле 2019 года, когда она летела с пересадкой из Дели в Тель-Авив. Таможенники нашли в ее рюкзаке 9,5 г гашиша. Девушка признала вину в хранении наркотиков, однако отвергла обвинения в контрабанде. Химкинский городской суд приговорил израильтянку к 7,5 года лишения свободы.

После вынесения приговора Иссахар президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо Владимиру Путину с просьбой о помиловании девушки. С подобным обращением также выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.