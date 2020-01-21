СМИ узнали о согласовании с Москвой помилования израильтянки Иссахар

По данным The Times of Israel, сегодня Россия и Израиль прорабатывают детали освобождения Наамы Иссахар из тюрьмы. В Москве за контрабанду наркотиков ее осудили на семь с половиной лет колонии

Наама Иссахар (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Власти двух государств согласовали основные вопросы, связанные с возможным помилованием гражданки Израиля Наамы Иссахар, осужденной в России на семь с половиной лет лишения свободы за контрабанду наркотиков. Как пишет The Times of Israel, сейчас стороны занимаются проработкой деталей освобождения девушки.

Источники издания отметили, что окончательного соглашения с Москвой достигнуто так и не было. По данным телеканала «13 News», стороны обсуждают механизм, с помощью которого Иссахар будет разрешено вернуться в Израиль.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что 23 января проведет встречу с Владимиром Путиным, где обсудит возможность освобождения Иссахар. Российский лидер приедет в Иерусалим для участия во Всемирном форуме памяти жертв холокоста. «Я собираюсь обсудить с Путиным помилование Наамы. Как и вы, я надеюсь на хорошие новости», — сказал Нетаньяху.

Ранее премьер заявил, что по итогам разговора с Путиным понял, что у того есть готовность прийти к решению о судьбе осужденной в России израильтянки. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что Иссахар может быть помилована накануне визита президента Путина в Израиль. Осенью израильская Haaretz со ссылкой на источники писала, что Россия оказывала давление на Израиль, требуя обмена Иссахар на российского хакера Алексея Буркова, задержанного в Израиле в 2015 году.