СМИ узнали о согласовании с Москвой помилования израильтянки Иссахар

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 61,86 (+0,39) Quote, 13:19
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 68,62 (+0,41) Quote, 13:19
Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов Экономика, 16:04 Почему онлайн-торговля юридическими услугами в РФ развивается неспешно Pro, 16:03 Куратор ТЭК, промышленности и ретейла Дмитрий Козак покинет правительство Бизнес, 16:00 Сбербанк предсказал рост ущерба экономике России от кибератак на 40% Финансы, 15:51 Суд арестовал управляющего отделением ПФР в Красноярском крае Общество, 15:47 Владимир Мединский покинет пост министра культуры Технологии и медиа, 15:37 Путин предложил Чайке стать полпредом на Северном Кавказе Политика, 15:37 Число погибших из-за нового коронавируса в Китае достигло шести Общество, 15:36 Путин предостерег Краснова от местничества в работе Генпрокуратуры Политика, 15:34 Костин допустил смену половины состава правительства Политика, 15:32 Министр спорта Колобков не войдет в новое правительство Спорт, 15:28 Китайский вирус: что это такое и стоит ли паниковать Стиль, 15:27 Трамп предостерег страны Европы от недружелюбных поставщиков энергии Политика, 15:17 Доступ к сайтам госуслуг и органов власти станет бесплатным с 1 марта Общество, 15:17
Политика ,  
0 

СМИ узнали о согласовании с Москвой помилования израильтянки Иссахар

По данным The Times of Israel, сегодня Россия и Израиль прорабатывают детали освобождения Наамы Иссахар из тюрьмы. В Москве за контрабанду наркотиков ее осудили на семь с половиной лет колонии
Наама Иссахар (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Власти двух государств согласовали основные вопросы, связанные с возможным помилованием гражданки Израиля Наамы Иссахар, осужденной в России на семь с половиной лет лишения свободы за контрабанду наркотиков. Как пишет The Times of Israel, сейчас стороны занимаются проработкой деталей освобождения девушки.

Источники издания отметили, что окончательного соглашения с Москвой достигнуто так и не было. По данным телеканала «13 News», стороны обсуждают механизм, с помощью которого Иссахар будет разрешено вернуться в Израиль.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что 23 января проведет встречу с Владимиром Путиным, где обсудит возможность освобождения Иссахар. Российский лидер приедет в Иерусалим для участия во Всемирном форуме памяти жертв холокоста. «Я собираюсь обсудить с Путиным помилование Наамы. Как и вы, я надеюсь на хорошие новости», — сказал Нетаньяху.

Ранее премьер заявил, что по итогам разговора с Путиным понял, что у того есть готовность прийти к решению о судьбе осужденной в России израильтянки. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что Иссахар может быть помилована накануне визита президента Путина в Израиль. Осенью израильская Haaretz со ссылкой на источники писала, что Россия оказывала давление на Израиль, требуя обмена Иссахар на российского хакера Алексея Буркова, задержанного в Израиле в 2015 году.

В ноябре Израиль экстрадировал Буркова в Соединенные Штаты, где его обвиняют в кибермошенничестве с кредитными картами. По данным Минюста США, по всем эпизодам ему грозит до 80 лет тюрьмы. МИД России в ответ выразил «крайнее сожаление», подчеркнув, что депортация Буркова противоречит развитию «конструктивных отношений» Москвы с Израилем. Тогда же пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отказался отвечать на вопросы журналистов о возможном помиловании Иссахар, которая была задержана в одном из московских аэропортов, поскольку в багаже у нее был обнаружен гашиш, и впоследствии осуждена.

РБК направил запрос в департамент информации и печати МИД России.

Автор: Кристина Астафурова
При участии: Роман Кирьянов
Теги: Израиль, контрабанда
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter