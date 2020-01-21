СМИ узнали о согласовании с Москвой помилования израильтянки Иссахар
Власти двух государств согласовали основные вопросы, связанные с возможным помилованием гражданки Израиля Наамы Иссахар, осужденной в России на семь с половиной лет лишения свободы за контрабанду наркотиков. Как пишет The Times of Israel, сейчас стороны занимаются проработкой деталей освобождения девушки.
Источники издания отметили, что окончательного соглашения с Москвой достигнуто так и не было. По данным телеканала «13 News», стороны обсуждают механизм, с помощью которого Иссахар будет разрешено вернуться в Израиль.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что 23 января проведет встречу с Владимиром Путиным, где обсудит возможность освобождения Иссахар. Российский лидер приедет в Иерусалим для участия во Всемирном форуме памяти жертв холокоста. «Я собираюсь обсудить с Путиным помилование Наамы. Как и вы, я надеюсь на хорошие новости», — сказал Нетаньяху.
Ранее премьер заявил, что по итогам разговора с Путиным понял, что у того есть готовность прийти к решению о судьбе осужденной в России израильтянки. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что Иссахар может быть помилована накануне визита президента Путина в Израиль. Осенью израильская Haaretz со ссылкой на источники писала, что Россия оказывала давление на Израиль, требуя обмена Иссахар на российского хакера Алексея Буркова, задержанного в Израиле в 2015 году.