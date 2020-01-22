Путин из-за реализации послания напомнил о «не резиновом» времени

Президент, в частности, потребовал, чтобы нормативные акты по выделению материнского капитала были разработаны в течение нескольких месяцев. В правительстве, отметил Путин, пообещали подготовить документы к марту

Владимир Путин (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Реализация пунктов послания Федеральному собранию не должна занимать много времени, заявил президент Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, время на организацию этой работы «нельзя бесконечно растягивать, оно не должно быть резиновым». Об этом глава государства сказал на встрече с представителями общественности Липецкой области.

Президент добавил, что нормативные акты по выделению материнского капитала, в том числе на первенца, должны быть разработаны в течение нескольких месяцев. По его словам, курирующая социальную сферу вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что документы подготовят к марту.

Кроме того, Путин раскритиковал структуру потребительской корзины, сославшись на мнение «специалистов»: «Там <...> хлебобулочные изделия занимают большую часть, а вот овощи, фрукты — их маловато, и рыба и мясо в этой корзине не занимают должного места. Поэтому она, безусловно, подлежит пересмотру».