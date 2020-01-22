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Политика ,  
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Путин из-за реализации послания напомнил о «не резиновом» времени

Президент, в частности, потребовал, чтобы нормативные акты по выделению материнского капитала были разработаны в течение нескольких месяцев. В правительстве, отметил Путин, пообещали подготовить документы к марту
Владимир Путин (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Реализация пунктов послания Федеральному собранию не должна занимать много времени, заявил президент Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, время на организацию этой работы «нельзя бесконечно растягивать, оно не должно быть резиновым». Об этом глава государства сказал на встрече с представителями общественности Липецкой области.

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Президент добавил, что нормативные акты по выделению материнского капитала, в том числе на первенца, должны быть разработаны в течение нескольких месяцев. По его словам, курирующая социальную сферу вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что документы подготовят к марту.

Кроме того, Путин раскритиковал структуру потребительской корзины, сославшись на мнение «специалистов»: «Там <...> хлебобулочные изделия занимают большую часть, а вот овощи, фрукты — их маловато, и рыба и мясо в этой корзине не занимают должного места. Поэтому она, безусловно, подлежит пересмотру».

15 января в ходе послания Федеральному собранию Путин предложил ряд мер социальной направленности для выхода из «демографической ловушки». В частности, он выступил за выплату материнского капитала при рождении первого ребенка, увеличение его суммы и продление этой программы до 2026 года. Кроме того, президент потребовал дать бесплатный доступ к «социально значимым» отечественным интернет-сервисам, что будет сделано с марта 2020 года.

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Путин также предложил изменить Конституцию и 20 января внес соответствующий законопроект в Госдуму. Документ в том числе предполагает усиление роли парламента в политической системе и признание Госсовета конституционным органом. Перед предполагаемым принятием поправок будет проведен всероссийский референдум.

Автор: Артём Губенко
Теги: Владимир Путин, время, Послание президента Федеральному собранию
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