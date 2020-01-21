Доступ к сайтам госуслуг и органов власти станет бесплатным с 1 марта

С 1 марта 2020 года доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти по всей стране будет бесплатным. Такое решение приняли на совещании, которое провел и.о. главы Минкомсвязи Константин Носков с крупнейшими операторами связи, сообщили РБК в министерстве.

Если тариф не безлимитный, то не будет тарифицироваться трафик. На эти сайты можно будет зайти даже при нулевом балансе, уточнил представитель Минкомсвязи.

В ведомстве отметили, что это первый шаг по реализации проекта «Доступный интернет», идею которого предложил президент в послании Федеральному собранию.

15 января в ходе своего ежегодного послания президент России Владимир Путин предложил дать бесплатный доступ к «социально значимым» отечественным интернет-сервисам. Он отметил, что в этом случае пользователям не придется платить за саму услугу связи, за интернет-трафик.