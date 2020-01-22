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Поправки в Конституцию ,  
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Moody's оценило смену правительства и идею изменения Конституции России

По мнению агентства, поправки позволят Владимиру Путину сохранить ключевую роль во власти после 2024 года. Кроме того, Moody's оценило смену состава кабмина: кардинальных изменений в политике правительства ожидать не стоит
Владимир Путин (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Предложенные Владимиром Путиным поправки в Конституцию потенциально предоставляют ему возможность сохранить ключевую роль в политической системе страны после окончания президентского срока в 2024 году. Об этом говорится в докладе кредитного агентства Moody's (есть в распоряжении РБК).

«Внутренний российский политический ландшафт характеризуется
растущей консолидацией власти вокруг президента и его окружения. [Но] пока рано судить, что эти изменения означают для баланса сил в России», — отмечает агентство.

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В Moody's также оценили смену российского правительства. Агентство со ссылкой на заявления Путина и премьер-министра Михаила Мишустина указывает, что новый состав кабмина в целом продолжит политику предыдущего, направленную на улучшение экономического роста и социальных показателей при сохранении макроэкономической стабильности. В Moody's предположили, что смена правительства могла произойти из-за медленного прогресса в выполнении национальных проектов, представленных Путиным в 2018 году.

Агентство также считает, что социальные траты российских властей (в частности, увеличение материнского капитала) создают умеренные перспективы для повышения прогноза по росту ВВП страны, так как такие меры способствуют более высокому потреблению. Впрочем, свой прогноз по ВВП на 2020 год Moody's не меняет — 1,5% роста.

Путин внес в Думу проект поправок в Конституцию
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Путин внес в Госдуму законопроект об изменениях в Конституции 20 января. Документ среди прочего предполагает усиление роли нижней палаты парламента, признание Госсовета конституционным органом и ограничение общего числа президентских сроков до двух (сейчас — не более двух сроков подряд). Перед предполагаемым принятием поправок будет проведен всероссийский референдум.

Новый состав правительства под руководством премьер-министра Михаила Мишустина был объявлен 21 января. В кабмине сменились 13 человек.

Автор: Артём Губенко
Теги: Moody's, правительство, Россия
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