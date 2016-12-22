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Эрдоган сообщил о соглашении с Россией о судьбе курдского кантона в Сирии
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Эрдоган сообщил о соглашении с Россией о судьбе курдского кантона в Сирии
Политика, 22 янв, 17:34
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Эрдоган сообщил о соглашении с Россией о судьбе курдского кантона в Сирии
Анкара заключила соглашение с Москвой по поводу сирийского Африна, где сейчас проводит операцию турецкая армия, заявил Реджеп Эрдоган. Ранее премьер Турции Йылдырым говорил, что Москва выступала посредником в переговорах с Сирией
Реджеп Эрдоган (Фото: Murat Cetinmuhurdar / AP)

Турция не намерена отказываться от проведения операции «Оливковая ветвь» в районе сирийского Африна, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает местное издание Yeni Safak. По его словам, у Турции также есть некая договоренность на этот счет с Россией.

«Турция не намерена отступать от операции в Африне и имеет соглашение с Россией», — сказал Эрдоган во время своего выступления в Анкаре.

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При этом он подчеркнул, что Турция не претендует на территорию Африна.

«Я заявляю, что наш народ не претендует на территорию других стран. Цель Турции — обеспечить национальную безопасность и территориальную целостность Сирии», — сказал Эрдоган.

Турецкая операция «Оливковая ветвь» против сирийских курдов. Фотогалерея Еще 10 фото
Фотогалерея

Накануне премьер-министр Турции Бинали Йылдырым говорил, что Анкара через Москву передавала информацию о военной операции «Оливковая ветвь» в Африне официальному Дамаску.

Военная операция в районе Африна началась 20 января. Турецкая армия перешла границу Сирии и начала наступление на позиции курдов, действуя совместно с протурецкими боевиками в этом районе. В Анкаре считают, что курдские отряды на севере Сирии связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана и угрожают южным районам Турции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что в Москве за действиями в Сирии «внимательно наблюдают». По его словам, представители Москвы «в контакте как с сирийским руководством, так и с турецким руководством, в том числе по этому вопросу».

Лавров рассказал о «бешенстве» Турции из-за действий США в Сирии
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Глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал, что США своими действиями на мировой арене демонстрируют отсутствие способности договариваться, чем приводят Турцию «в бешенство». В официальном комментарии российский МИД по поводу начала операции в Африне сообщил, что Москва «с озабоченностью» восприняла эту информацию и намерена внимательно следить за ее развитием.

Российское Минобороны накануне начала военной операции Турции вывело из региона оперативную группу военных и военную полицию. На такой шаг военное ведомство пошло «для упреждения возможных провокаций, исключения угрозы жизни и здоровью российских военнослужащих», уточнили в ведомстве.

Курды рассказали о предложении России отдать Африн Асаду
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Советник руководства курдской партии «Демократический союз» (PYD) Сиханок Дибо сообщил РБК, что ​Россия предлагала «Сирийским демократическим силам» (SDF) (боевое крыло PYD) сдать район Африн на северо-западе Сирии правительственным силам Башара Асада в обмен на предотвращение турецкой операции против курдов. Дибо отказался уточнить, от кого с российской стороны исходило предложение. SDF отказалась от предложения Москвы, так как, по словам Дибо, «это никак не способствует решению сирийского конфликта».

Ранее курдские «Отряды народной самообороны», контролирующие кантон Африн, заявили, что турецкая военная операция в регионе стала возможной благодаря одобрению со стороны России. По его словам, в противном случае Россия бы не стала выводить военный контингент из региона.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Турция , Реджеп Тайип Эрдоган , Африн
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