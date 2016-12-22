В Кремле прокомментировали турецкую операцию в сирийском Африне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно наблюдают за турецкой военной операцией в Африне. В Москве заверили, что поддерживают территориальную целостность Сирии

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Как рассказал Песков журналистам 22 января, в Москве внимательно наблюдают за военной операцией Турции, в районе сирийского Африна, сообщает агентство «Интерфакс». «Российские представители в контакте как с сирийским руководством, так и с турецким руководством, в том числе по этому вопросу», — сказал он.

Песков при этом отказался комментировать, уведомило ли турецкое руководство Москву о начале военной операции на севере Сирии.

Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что в Москве основополагающим считают принцип сохранения территориальной целостности Сирии.

Военная операция в районе Африна началась 20 января. Перешедшая границу турецкая армия начала наступление на позиции курдов, действуя совместно с протурецкими боевиками в этом районе. За 3 дня операции армии удалось продвинуться вглубь сирийской территории на 7,5 км​, заняв целый ряд населенных пунктов, сообщает Haber Turk.

В Анкаре уверяют, что сосредоточенные на севере Сирии отряды курдов связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана и угрожают южным районам Турции.

В 2016 году турецкая армия вторгалась в Сирию и заняла район городов Азаз — Джараблус, который ранее контролировался боевиками «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации). В Анкаре указывали, что сделали это в том числе для защиты арабского населения в свете стремительного наступления курдских ополченцев на севере провинции Алеппо.