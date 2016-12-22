Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,96 56,40 EUR Нал. 69,68 68,99 USD Бирж. 56,56 -0,16 EUR Бирж. 69,33 -0,06 USD ЦБ. 56,63 +0,04 EUR ЦБ. 69,27 -0,13 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 11668,42 +133,61 MOEX 2301,15 +0,65% RTS 1281,55 +0,84% Brent 68,54 -0,16% DJIA 26071,72 +0,21% Nasdaq 7336,38 +0,55% FTSE 7735,09 +0,06%
В Кремле прокомментировали турецкую операцию в сирийском Африне
Лента новостей
Акционеры «Пересвета» рассмотрят вопрос об отставке президента банка 14:06, Финансы Лавров заподозрил Запад в вынашивании плана «Б» по смене режима в Сирии 14:06, Политика При пожаре в Омской области погибли пятеро приемных детей 14:04, Общество «Спартак» пропустил три гола от «Астаны» в контрольном матче 13:59, Спорт «Полюс» разместил евробонды на $250 млн 13:58, Бизнес Amazon открыл первый супермаркет без касс и продавцов 13:55, Технологии и медиа Костин рассказал о возможном слиянии «ВТБ Страхования» с СОГАЗом 13:53, Финансы Песков рассказал о подходе Кремля к освещению СМИ школьных ЧП 13:49, Общество В Минздраве назвали дату принятия стратегии борьбы с онкологией в Россией 13:43, Общество Саакашвили заподозрил Порошенко в незаконном пересечении границы 13:34, Политика Распродажа в ЦУМе: как не спутать must have с «однодневкой» 13:34, Партнерский материал В Кремле прокомментировали турецкую операцию в сирийском Африне 13:31, Политика Церемония прощания с композитором Владимиром Шаинским 13:23, Фотогалерея  На синей ветке московского метро произошел сбой 13:21, Общество Зайцева объявила о фабрикации доказательств допинга на Олимпиаде в Сочи 13:19, Спорт Mail.ru купит владельца киберспортивных команд Virtus.pro и SK Gaming 13:18, Технологии и медиа На Сицилии за связи с мафией задержали мэра города Сан-Биаджо 13:17, Общество Израиль констатировал рост антисемитизма на Украине 13:04, Общество Мьянма купит у России шесть истребителей Су-30 13:02, Общество «Россия» нашла еще одно объяснение задержки вылета рейса из Мексики 12:59, Бизнес Суд ликвидировал фонд кампании Навального по иску Минюста 12:55, Общество Банк Евтушенкова стал единым оператором городских платежей на mos.ru 12:50, Финансы Как воспринимать критику: золотое правило и 5 простых шагов 12:49, Спецпроект РБК PINK Персональная реклама и big data: эффективность без назойливости 12:46, РБК и МегаФон Дуров предостерег от покупки токенов Gram 12:45, Технологии и медиа На Камчатке вандалы повредили монумент «Здесь начинается Россия» 12:38, Общество «Первый канал» проиграл cуд по делу о песне Виктора Цоя 12:29, Общество 5 составляющих стиля Versace 12:26, Стиль
В Кремле прокомментировали турецкую операцию в сирийском Африне
Политика, 13:31
0
В Кремле прокомментировали турецкую операцию в сирийском Африне
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно наблюдают за турецкой военной операцией в Африне. В Москве заверили, что поддерживают территориальную целостность Сирии
Фото: Furkan Arslanoglu / Depo Photos / AP

Как рассказал Песков журналистам 22 января, в Москве внимательно наблюдают за военной операцией Турции, в районе сирийского Африна, сообщает агентство «Интерфакс». «Российские представители в контакте как с сирийским руководством, так и с турецким руководством, в том числе по этому вопросу», — сказал он.

Песков при этом отказался комментировать, уведомило ли турецкое руководство Москву о начале военной операции на севере Сирии.

Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что в Москве основополагающим считают принцип сохранения территориальной целостности Сирии.

Турецкая операция «Оливковая ветвь» против сирийских курдов. Фотогалерея Еще 10 фото
Фотогалерея

Военная операция в районе Африна началась 20 января. Перешедшая границу турецкая армия начала наступление на позиции курдов, действуя совместно с протурецкими боевиками в этом районе. За 3 дня операции армии удалось продвинуться вглубь сирийской территории на 7,5 км​, заняв целый ряд населенных пунктов, сообщает Haber Turk.

Боевая «Оливковая ветвь»: зачем Турция начала новую операцию в Сирии
Политика

В Анкаре уверяют, что сосредоточенные на севере Сирии отряды курдов связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана и угрожают южным районам Турции.

В 2016 году турецкая армия вторгалась в Сирию и заняла район городов Азаз — Джараблус, который ранее контролировался боевиками «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации). В Анкаре указывали, что сделали это в том числе для защиты арабского населения в свете стремительного наступления курдских ополченцев на севере провинции Алеппо.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Сирия , Турция , Африн
Главное
Суд ликвидировал фонд кампании Навального по иску Минюста Общество
Материалы по теме
Армия Турции возобновила бомбардировку курдских позиций в Африне Политика
Турция назвала противников операции в Африне пособниками террористов Политика
Турецкие ВВС поразили 45 целей в Африне Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.