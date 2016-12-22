Лавров рассказал о «бешенстве» Турции из-за действий США в Сирии

Действия США в Сирии привели Турцию в бешенство, считает министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя военную операцию «Оливковая ветвь», которую Анкара начала в сирийском Африне накануне, 20 января

Сергей Лавров (Фото: Remo Casilli / Reuters)

Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что США своими действиями на мировой арене демонстрируют отсутствие способности договариваться, чем привели в бешенство Турцию.

Отвечая на вопрос о том, может ли быть для России выгоден срыв американцами сделки по иранскому атому, российских министр отметил, что такая «школа мысли есть не в российском руководстве».

«Многие политологи спрашивают, почему мы переживаем, и говорят, что, чем хуже, тем лучше: пусть США доказывают свою недоговороспособность, свою разрушительную роль в мировых делах, будь то Иран или Сирия, где сейчас тоже предпринимаются односторонние действия, которые привели в бешенство уже Турцию», — заявил Лавров.

Возвращаясь к вопросу о ядерной сделке, глава внешнеполитического ведомства добавил, что дело заключается не в том, что США в случае разрыва договоренностей будут выглядеть изолированными, а Иран — более сговорчивым.

«Если разрушается ткань правовых договоренностей, согласованных между ведущими странами в том или ином конфликте, тогда будет куча-мала, каждый сам за себя. Это будет очень печально», — пояснил он, добавив, что самой большой проблемой сейчас остается договороспособность стран.

Накануне, в субботу, 20 января, президент Турции Реджеп Эрдоган объявил начало военной операции «Оливковая ветвь» против сирийских курдов, которых Анкара обвиняет в угрозе безопасности страны. За сутки турецкая авиация нанесла более сотни ударов в сирийском кантоне Африн. В воскресенье, 21 января, к боевым действиям подключилась пехота. Правительство Сирии осуждает действия турецких военных.

В воскресенье, 21 января, Эрдоган, комментируя операцию «Оливковая ветвь», пояснил, что Анкара начала операцию против тех, кто «атакует ее приграничные районы», и это ее «национальная борьба». В этом же контексте турецкий лидер

вновь обвинил Соединенные Штаты в поддержке курдских вооруженных формирований и призвал Вашингтон прекратить «провокации». Эрдоган уверяет, что Штаты направили курдам около 2 тыс. самолетов и 5 тыс. грузовиков с оружием.