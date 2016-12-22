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Собчак собрала 100 тыс. подписей для президентских выборов
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Собчак собрала 100 тыс. подписей для президентских выборов
Выборы президента России, 10:00
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Собчак собрала 100 тыс. подписей для президентских выборов
Телеведущая Ксения Собчак собрала 100 тыс. подписей, необходимых для участия в выборах президента. В штабе кандидата рассказали РБК, что столкнулись с массовой подделкой голосов избирателей в регионах
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Количество подписей, собранных штабами телеведущей Ксении Собчак, в понедельник, 22 января, достигло 100 тыс. Об этом РБК рассказал руководитель сети ее региональных штабов Тимур Валеев.

Именно такое количество голосов избирателей нужно было собрать Собчак, которая выдвинулась на выборы от партии «Гражданская инициатива», чтобы участвовать в них как кандидат. Однако штабы будут собирать подписи с запасом — 130–140 тыс., сообщил Валеев. «Это нужно на случай отбраковки, — пояснил он. — У нас бóльшая часть бракованных [подписей] отбирается еще в регионах, до отправки в Москву, но лучше перестраховаться».

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По словам Валеева, региональные штабы Собчак сталкивались «со значительной рисовкой (подделкой. — РБК) подписей». «К нам приходили профессиональные сборщики с рисованными подписями и удивлялись, почему мы не хотим их брать, — сказал он. — В некоторых регионах складывалось ощущение, что там вообще никто никогда всерьез голоса не собирал». При этом процент брака зависел от региона: «Например, в Питере его почти нет, а в некоторых регионах достигает 30%», — отметил Валеев.

Подавать подписные листы для проверки в Центризбирком штаб Собчак планирует 30 января. Последний день, когда в ЦИК можно подать подписи для регистрации в качестве кандидата, — 31 января.

Ранее о прекращении сбора подписей заявили штабы президента Владимира Путина, основателя Монархической партии бизнесмена Антона Бакова, сооснователя «Яблока» Григория Явлинского и бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Титов и Явлинский как выдвиженцы от партий должны были собрать по 100 тыс. подписей, Путин — 300 тыс., поскольку пошел на выборы как самовыдвиженец. Еще двое кандидатов — лидер ЛДПР Владимир Жириновский и выдвинутый КПРФ глава Совхоза имени Ленина Павел Грудинин освобождены от сбора подписей как представители парламентских партий.

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О намерении участвовать в грядущих президентских выборах ЦИК оповестили рекордное число кандидатов — 24 выдвиженца от партий и 46 самовыдвиженцев. По информации РБК, к 18 января представитель «Коммунистов России» Максим Сурайкин смог набрать 70 тыс. подписей, выдвинутая «Российским объединенным трудовым фронтом» Наталья Лисицына — 46 тыс., представитель «Альянса зеленых» Эльвира Агурбаш — 35 тыс. подписей, а самовыдвиженец Владимир Михайлов — 5 тыс.

Собчак заявила о намерении участвовать в президентских выборах 18 октября прошлого года. Она назвала себя кандидатом «против всех» и не раз утверждала, что может снять свою кандидатуру в пользу оппозиционера Алексея Навального, если тот будет зарегистрирован. Основатель Фонда борьбы с коррупцией не был допущен Центризбиркомом до выборов из-за наличия судимости. Позже Собчак сообщила, что настоящей целью ее участия в президентской кампании является победа на парламентских выборах в 2021 году.

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«У нас такая страна: для того чтобы привлечь максимальное внимание к определенным проблемам, нужно сначала участвовать в президентской кампании, чтобы потом победить в думских [выборах]. Это моя стратегия», — сказала телеведущая.

Автор: Евгения Кузнецова.
Теги: Ксения Собчак , подписи , выборы президента 2018 года
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