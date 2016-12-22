Бизнес-омбудсмен Титов собрал подписи для выдвижения в президенты

Лидер Партии роста бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил, что ему удалось собрать 100 тыс. подписей, необходимых для регистрации на выборах президента России, передает корреспондент РБК.

«На сегодняшний день мы собрали 101 тысячу 754 подписи», — заявил он.

По словам Титова, никаких нарушений при сборе подписей не было. «Давления на нас не оказывалось. Нарушений не зафиксировано», — добавил бизнес-омбудсмен.

Помимо этого, Титов заявил, что он не будет бриться «до момента инаугурации».

«Я человек немного суеверный. Знаете, как хоккеисты до своей победы на хоккейном чемпионате не бреются, я тоже решил, что лучше не бриться, чтобы не сглазить», — пояснил он.

17 января сообщалось, что активисты партии «Яблоко» собрали 105 тыс. подписей в поддержку кандидатуры Григория Явлинского на президентских выборах. Явлинский в разговоре с РБК оценил свои шансы на регистрацию «50 на 50».

Кроме него необходимое количество подписей собрали нынешний президент России Владимир Путин, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский и кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Всего, по данным ЦИК, о своем желании принять участие в выборах заявили 70 человек: 24 представляют политические партии и 46 самовыдвиженцы.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Перед участием в выборах кандидаты обязаны собрать определенное число подписей: 100 тыс. — для партийных кандидатов и 300 тыс. — для самовыдвиженцев.