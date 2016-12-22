Штаб Путина объявил о прекращении сбора подписей

Штаб Путина в пятницу, 19 января, принял решение остановить сбор подписей в поддержку кандидата на президентские выборы. Об этом сообщил на брифинге сопредседатель штаба Сергей Когогин, передает корреспондент РБК.

Сбор подписей прекратится в понедельник, 22 января. На сегодняшний день собрано более 1,5 млн подписей, уточнил Когогин.

Другой сопредседатель штаба, Елена Шмелева, сообщила, что практически во всех регионах уже сформированы штабы. Исключение составили Ставрополь, Астраханская область, Мурманская область, Карачаево-Черкесия и Санкт-Петербург. Формирование штабов в этих субъектах планируется завершить к субботе, добавила Шмелева.

Владимир Путин принимает участие в выборах в качестве самовыдвиженца. Сбор подписей в пользу Путина начался 5 января. Этим занимались представители «Единой России», ОНФ и организации «Волонтеры Победы».

Президентские выборы в России пройдут 18 марта. Кандидаты от партий должны до 31 января сдать в Центральную избирательную комиссии 100 тыс. подписей, самовыдвиженцы — 300 тыс. От сбора подписей освобождены кандидаты от парламентских партий.