Явлинский собрал подписи для выдвижения в президенты

Сооснователь «Яблока» оценивает свои шансы на регистрацию кандидатом в президенты как «50 на 50», но при любом варианте обещает не поддерживать предложенный Алексеем Навальным бойкот выборов

Во время сбора подписей в поддержку Григория Явлинского на президентских выборах 2018 в его предвыборном штабе (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Активисты партии «Яблоко» собрали 105 тыс. подписей в поддержку кандидатуры Григория Явлинского на президентских выборах 2018 года. Об этом сообщил РБК начальник штаба кандидата Николай Рыбаков.

Необходимое количество для регистрации на выборах для кандидата от непарламентской партии — 100 тыс. подписей. Последней по закону возможной датой, когда документы, нужные для регистрации кандидатов, могут быть представлены в ЦИК, является 31 января.

Григорий Явлинский оценивает свои шансы на регистрацию «50 на 50», сказал он РБК. В случае ​​отказа в регистрации сооснователь «Яблока» не поддержит объявленный основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным бойкот, добавил лидер «Яблока». Такое решение он связал с отсутствием нижнего предела явки на выборах.

На вопрос, как он оценивает шансы на выход выборов во второй тур, лидер «Яблока» сказал, что «всякое может быть», хотя «у [президента Владимира] Путина примерно 146%, в этих условиях о процентах говорить бессмысленно». Кандидат от «Яблока» обещает «категорически отрицать (политику Путина), потому что она привела к изоляции, стагнации экономики и нарастающей бедности, лишила всех граждан каких бы то ни было прав».

«Яблоко» планирует собрать 150 тыс. подписей и после проверки по базе МВД сдать в Центризбирком 105 тыс. листов, рассказал РБК Николай Рыбаков. «Мы не спешим сделать это как можно быстрее, потому что сдача подписей в ЦИК — это формальность, агитационную кампанию мы уже начали», — добавил он.

Партия планирует собрать в избирательный фонд максимально положенные по закону 400 млн руб., уточнил Рыбаков. По данным ЦИК, на 8 января избирательный фонд кандидата в президенты России от партии «Яблоко» составлял 15 млн руб.

Регистрация Явлинского на выборах является неоднозначным решением для Кремля, сказал РБК политолог Аббас Галлямов. «С одной стороны, понятно, что он не наберет много голосов и поэтому его вполне можно зарегистрировать. С другой, есть опасность, что он вдруг начнет критиковать лично Путина и в этом смысле властям лучше не рисковать. Ведь после регистрации без большого скандала его уже не снимешь. Какой подход возобладает — предсказать трудно», — рассуждает политолог.

Политолог Александр Кынев полагает, что с учетом электоральной истории «Яблока» у кандидата от партии нет шансов на успех: «У партии убывающая динамика, есть отдельные локальные всплески, но они не коррелируют с голосованием за партию на федеральном уровне». ​Кынев полагает, что если бы «Яблоко» вовремя провело «апдейт», оно могло бы претендовать на серьезную долю голосов за счет бренда и узнаваемого имиджа, но партии не хватает лица, которое привлекало бы голоса избирателей.

«Яблоко» одобрило решение о выдвижении одного из своих основателей кандидатом в президенты на съезде еще в феврале 2016 года. В декабре 2017 года съезд партии выдвинул Явлинского кандидатом. Тогда сооснователь партии пообещал в случае избрания решить несколько крупных задач, в том числе украинский и сирийский вопрос, проблему статуса Крыма, побороть социальное расслоение, добиться верховенства права, прозрачности финансирования политических кампаний и СМИ.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. В кампании в том числе планируют участвовать нынешний глава государства​ Владимир Путин, председатель ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен при президенте Борис Титов, телеведущая Ксения Собчак. Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный до выборов допущен не был из-за наличия судимости — в результате оппозиционный политик объявил бойкот дня голосования.

Явлинский участвовал в президентских выборах дважды: в 1996 году он получил 7,34%, в 2000-м — 5,8%. В 2012 году к президентским выборам Явлинский допущен не был.