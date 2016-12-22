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Собчак рассказала о намерении победить на выборах в Госдуму
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Собчак рассказала о намерении победить на выборах в Госдуму
Выборы президента России, 18 янв, 16:52
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Собчак рассказала о намерении победить на выборах в Госдуму
По словам телеведущей, выставившей свою кандидатуру в президенты России, мартовские выборы должны помочь ей достучаться до миллионов россиян и помочь победить на парламентских выборах 2021 года
Ксения Собчак (Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС)

Телеведущая Ксения Собчак, намеревающаяся в 2018 году принять участие в выборах президента России в качестве кандидата «Против всех», заявила, что истинной целью ее участия в кампании является победа на выборах в Госдуму в 2021 году.

«У нас такая страна: для того, чтобы привлечь максимальное внимание к определенным проблемам, нужно сначала участвовать в президентской кампании, чтобы потом победить в думских [выборах]. Это моя стратегия», — сказала Собчак (цитата по «РИА Новости»). «Надеюсь, я смогу принять в этих выборах участие и победить», — добавила она.

Выдвинутая в президенты партией «Гражданская инициатива» журналистка пояснила, что президентская кампания 2018 года — это единственная для нее легальная возможность получить доступ в эфир федеральных телеканалов и быть услышанной миллионами россиян.

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«Сейчас люди просто часто не могут осознать, что они живут в неправильной системе просто потому, что они не получают информацию, необходимую для того, чтобы они захотели этих изменений. Моя цель — не президентские выборы. Моя цель — думские выборы. Цель — создание партии и в том, чтобы сейчас на этих выборах меня могли услышать миллионы сограждан», — добавила она.

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Выборы президента России пройдут в 2018 году. К настоящему моменту ЦИК зарегистрировала в качестве кандидатов только двух представителей парламентских партий — лидера ЛДПР Владимира Жириновского и выдвинутого КПРФ Павла Грудинина. Еще несколько человек, в том числе действующий президент Владимир Путин, в настоящее время ведут сбор необходимых для регистрации подписей. Ряд кандидатов, в том числе оппозиционный политик Алексей Навальный, был отстранен Центральной избирательной комиссией от участия в выборах.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: выборы президента , Ксения Собчак
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