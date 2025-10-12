Иран заморозил соглашение с МАГАТЭ и прекратил диалог с «евротройкой»

Иран приостановил действие Каирского соглашения с МАГАТЭ. Документ заморожен временно, и Тегеран не исключает возвращения к нему при соблюдении интересов страны

Аббас Арагчи (Фото: Сергей Карпухин/ТАСС)

Иран приостановил действие Каирского соглашения с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи в интервью государственному телевидению.

По его словам, взаимодействие с агентством теперь осуществляется через Высший совет национальной безопасности. Нельзя сказать, что отношения Ирана с агентством полностью разорваны, Каирское соглашение, скорее, было временно отложено, добавил он.

Этот документ был подписан 9 сентября 2025 года в Каире министром иностранных дел Ирана и генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, при посредничестве Египта. Соглашение определяло «практические условия осуществления гарантий» в отношении мирной ядерной программы Ирана и предусматривало полный допуск инспекций МАГАТЭ, включая ранее пострадавшие от ударов объекты.

Стороны вернуться к этому соглашению в случае, если будут представлены «справедливые предложения, гарантирующие права иранской нации», и если будет определена роль агентства в процессе достижения решения, сказал Арагчи.

В сентябре Высший совет национальной безопасности Ирана уже высказывался за приостановку сотрудничества с МАГАТЭ. Поводом стало решение «евротройки» запустить механизм возобновления санкций ООН, действовавших до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 2015 года.

С 28 сентября санкции вновь вступили в силу. Они предусматривают эмбарго на поставки оружия в Иран, проведение досмотра грузов, ограничения на ракетную программу страны, а также заморозку активов за рубежом.

Арагчи также подчеркнул, что в нынешних условиях Тегеран не видит оснований для продолжения переговоров по ядерной программе со странами «евротройки» — Францией, Великобританией и Германией.

«Мы не видим никаких оснований для переговоров с европейцами», — сказал министр.